Jeho rozhodnutí prý nebylo nikterak unáhlené. „Bylo to dlouhodobější. Už v dubnu jsem avizoval, že po sezoně skončím. Jenže vedení nikoho nesehnalo, tak jsem tým vedl ještě na podzim,“ popisoval Votava.

A začal vysvětlovat důvody svého konce u fotbalistů Tatranu po dvou a půl letech. „První dvě sezony jsem pracovně každý den dojížděl do Tábora, odkud jsem pak spěchal na tréninky do Ždírce. Teď už sice pracuji jinde, ale stejně to bylo vyčerpávající,“ neskrýval.

Další příčinou, možná nejdůležitější, jsou osobní důvody. „Kousek od Přibyslavi, kde celý život žiji, začnu na jaře stavět rodinný dům. Do toho čekáme rodinu, je toho dost,“ nastínil podstatný faktor Votava.

A dodal ještě jednu okolnost. „Fotbalové prostředí je hodně bojovné, kolikrát zbytečně agresivní, navíc se tenhle stav neustále zhoršuje. Z řad diváků, hráčů i diváku je toto prostředí velice negativní a já už si i od toho chci odpočinout,“ sdělil.

Na působení u divizního celku, kde dostal šanci v pouhých 29 letech ale bude vzpomínat jen v dobrém. „Zůstane ve mně spousta pozitivních emocí. Pohárové zápasy proti Líšni či Zbrojovce, loňská výhra na Startu Brno. Jsou to krásné vzpomínky, ale také řada útrap,“ pousmál se.

Od trénování si chce dát nyní pauzu. „Následující půlrok rozhodně. Uvidíme po jaru, zda mi trénování bude chybět, nijak se nelimituji,“ prozradil.

V dresu rodné Přibyslavi by ale dál rád nastupoval. „Na podzim jsem odehrál jen pět zápasů, ale ještě bych chtěl hrát,“ řekl Votava.