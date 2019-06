Hosté byli od začátku rychlejší, dobře bránili, a hlavně dávali i góly. Selinger ještě pálil z dálky těsně vedle, ale Pazourek svůj pokus levačkou zatočil k tyči, a Konrád kapituloval poprvé. Při chuti byl i Moučka, ale po brejcích jednou minul, podruhé ztroskotal na polenském brankáři. Ten však nestačil na Drbalovu střelu po Malatově přihrávce. Domácí toho moc neměli, vůbec první střela na branku ale skončila v síti. Válek si pomohl o tyčku a snížil. Rosičtí byli dál nebezpeční a dvoubrankové vedení si vzali těsně před pauzou zpět. Rohový kop skončil přesně na hlavě Zezuly, který se nemýlil.

Slavoj po změně stran začal hrát aktivněji směrem dopředu, ale obranný blok hostů byl dobře postavený. A když už se Šerý dostal na dostřel, tak buď pálil do gólmana nebo mimo tři tyče. Do ní v 72. minutě nasměroval svůj hlavičkový pokus Kavka. Hru pak trochu rozbila průtrž mračen, a v závěru udělal vítěznou tečku hostující Malata.

Góly: 38. Válek - 9. Pazourek, 36. Drbal, 44. Zezula, 88. Malata. Rozhodčí: Žurovec. ŽK: 1:0. Diváci: 120. Poločas 1:3. Slavoj Polná: Konrád - Haala, Šourek, Fadrný, Holub - Klíma, Voráč (76. Apfelthaler) - Šerý, Kavka, Rod – Válek (46. Šimek). Rosice: Zádrapa - Zezula, Kršák, Novák, Moučka (69. Chyla) - Černý, Pazourek (81. Trtílek), Malata, Selinger (46. Obůrka) - Drbal, Foral. Nejlepší hráči: Šerý - Malata, Drbal.

LANŽHOT - H. BROD 4:2

Domácí na nic nečekali a celek z Vysočiny přitlačili k jeho brance. Dobrá obrana Brodu ale soupeři dostat se v úvodních minutách do velké šance nedovolila. Až v 21. minutě narýsoval Simandl kolmici na Bartala, který prodloužil míč k tyči, a Lanžhot vedl. Hosty to probudilo a vyrovnat mohl D. Henek, jenže netrefil branku. Co se nepovedlo jemu, povedlo se po standardce Pabouska Žáčkovi – 1:1.

I druhá část začala náporem domácích, které po rohovém kopu odměnil za aktivitu brzkým gólem Včelka. Hosté se vraceli do zápasu těžce a dál byli spíš pod tlakem dobře hrajícího Lanžhotu. Ten nechtěl připustit drama a po hodině hry udeřil znovu. Po průniku z pravé strany a prudké přihrávce zvýšil Kleiber na 3:1. Snížit pak mohl Nedvěd, ale těsně nedosáhl na přihrávku před odkrytou branku. Vykřesat naději dokázal v 89. minutě Fikar, a pak Brod vsadil na jednu kartu, což se mu vymstilo. Do otevřené obrany vtrhl Lapin, a potvrdil tříbodový zisk svého celku.

Góly: 21. Bartal, 49. Včelka, 63. Kleiber, 90.(+1) Lapin – 39. Žáček, 89. Fikar. Rozhodčí: Kostelník. ŽK: 2:0. Diváci: 230. Poločas 1:1. Lanžhot: Klimeš - Dobšíček, Hílek, Simandl (74. Martinek), Bartoš - Bartal, Kleiber, Dovhnanyuk (80. Lapin), Včelka - Krejčíř, Mikúšek. Havlíčkův Brod: Kubát – Štědrý, Vrzal, Svoboda, Hloušek (74. Pazderka) – Žáček (80. Šilhart), Peřina, Pabousek, D. Henek – Fikar, Nedvěd (69. Tuhý). Nejlepší hráči: Hílek, Simandl – Peřina.