Ten v první řadě zdůraznil, že divizní kluby z Vysočiny byly v tomto směru velice aktivní. „Kluby z Vysočiny byly jednoznačně pro, že se mají divizní skupiny rozšířit. Na vznesený dotaz, zda budeme schopní skupiny o šestnácti mančaftech naplnit, reagovaly kluby z Vysočiny jednohlasně, že to nebude problém,“ prozradil Nezval.

A následné hlasování pak tento názor také potvrdilo. „Ze dvaačtyřiceti divizních klubů se tohoto zasedání zúčastnilo třiatřicet z nich. Každý mohl dát na stůl alternativu možných změn. Osmadvacet zástupců se vyslovilo pro to, aby zůstaly tři divizní skupiny, ale po šestnácti týmech,“ nastínil.

OBRAZEM: Fotbalisté Žďáru a Ždírce v poháru nadělovali, Speřice ukázaly sílu

Jaké další varianty byly ve hře? „Zachování stávajícího modelu, nebo návrat ke dvěma skupinách po šestnácti týmech, anebo dvě skupiny po osmnácti celcích. Řídící komise odsouhlasila tři skupiny po šestnácti týmech, což také v následujícím týdnu umístíme do rozpisu soutěží,“ popisoval šéf komise pro Moravu.

Zachovat stávající model nechtěl prakticky nikdo. „Divizní kluby už delší dobu argumentovaly tím, že třináct kol je za polovinu ročníku málo. A zúžení na dvě skupiny by zase bylo ekonomicky náročné, především kvůli velkým cestovním nákladům,“ komentoval.

Argument o snížení kvality soutěže zástupci jednotlivých klubů nebrali v potaz. „Tuto věc jsme probírali a zrovna z Vysočiny o toto strach nebyl. Stejně tak prý nemusíme mít obavu o to, že by se v krajských přeborech nenašel dostatek mužstev, které by chtěly postupovat,“ naznačil.

Výborný vstup do sezony. Fotbalisté FC Vysočina přivezli z Vlašimi tři body

Co to znamená pro následující divizní ročník? „Ze všech tří skupin sestoupí pouze jediný celek. Z pěti moravských krajských přeborů postoupí jejich vítězové a jeden, ale možná až tři celky na druhých místech. To v závislosti na tom, zda spadne žádný, jeden či dva moravské kluby z druhé ligy,“ popsal.

Osobní názor předsedy je jasný. „Za normální situace, která ovšem nyní není, by byly optimální variantou dvě skupiny po šestnácti,“ neskrýval Nezval.

ŠPATNĚ PRO FOTBAL

Další nabobtnání zažije od následující sezony moravskoslezská divize, resp. všechny tři její skupiny. Nemohu si pomoci, sice dobře pro kluby, ale špatně pro fotbal. Už to, že na Moravě a Slezsku máme, díky nepodařenému experimentu s ligou juniorek, tři divizní skupiny místo dvou, je chybou. A místo toho, abychom ji napravili, tak v rozmělňování kvality naší čtvrté nejvyšší soutěže ještě pokračujeme. Žiji v sedmistovkové vesnici, která kope krajský přebor. Navíc z drtivé většiny pouze s vlastními odchovanci. Jsem za to rád. Ale kdyby to pomohlo českému fotbalu a měli jsme jít kvůli jeho zkvalitnění a případné reorganizaci, resp. zeštíhlení soutěží, o patro níž, byl bych ochoten tuto cenu přijmout.

Tomáš Pohanka, sportovní redaktor Deníku