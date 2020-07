Ten popsal, jak se celá věc seběhla. „Zavolal mi pan Skočdopole (předseda oddílu v Polné – pozn. autora) a nabídl mi trénování divizního áčka. Od loňského listopadu jsem nikde netrénoval, proto jsem měl dostatek času na odpočinek. Byl jsem brzy rozhodnutý, že do toho půjdu.“

Hned zkraje svého působení bude muset řešit především doplnění kádru. Vedle gólmana Konráda totiž mužstvo opustili také Urbánek, Bajer a Rod. „Polná měla v průběhu působení v divizi dobrá léta a stabilizovaný kádr. Nyní se ovšem vydala jiným směrem, je to jakýsi restart. Hráči, co odešli, se budou těžko nahrazovat, ale další kvalitní tu zůstali,“ přisvědčil.

Nějaké posily se nový kormidelník Slavoje přesto pokusí získat. „Kádr ještě pořádně neznám. Posily zatím řeší pan Skočdopole, o některých jménech jsme spolu mluvili. Někoho má vytipovaného, ale zatím na to byla příliš krátká doba,“ vysvětlil.

Vzhledem k pracovnímu vytížení nového trenéra v Polné posunuli začátky tréninků. „To je pouze kosmetická změna, místo na pátou se scházíme o hodinu později,“ usmál se.

S účastí hráčů na tréninkových jednotkách byl Kubík spokojený. „Přípravu jsme zahájili první červencové úterý. Na prvním tréninku se mi hlásilo dvanáct hráčů, na dalším už dokonce patnáct. Na to, že je doba dovolených, se jedná o slušné číslo,“ pochvaloval si.

Trénovat budou v Polné třikrát týdně. Cílem do nadcházejícího ročníku je neopakovat loňský mizerný podzim. „O záchranu v divizi jsem hrál s každým týmem, který jsem v ní vedl. Proto bych tentokrát chtěl hrát ve středu tabulky. (smích) Co jsem měl možnost vidět, kádr tu na to je. Pro mě bylo loni překvapením, že s tím kádrem, co měla, byla Polná tak dole. Mančaft rozhodně nebyl tak špatný, aby byl v soutěži druhý odspodu,“ dodal Kubík.