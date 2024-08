Po úvodní domácí výhře 2:1 nad Humpolcem totiž následovaly prohra 1:2 na půdě juniorky Líšně a naposledy 2:4 doma se Žďárem nad Sázavou. „Musím se přiznat, že si připadáme neuvěřitelně neodměnění. Hra není vůbec špatná, i přes některé absence, ale okolnosti šly proti nám,“ postýskl si kouč Slovanu Martin Slavík.

Obě prohry jeho oveček se totiž dají označit jako hodně smůlovaté. „V Líšni, kde byla tamní rezerva notně posílená o hráče druholigového áčka, jsme začali výborně, rychle jsme vedli, ale pak nás pomezní sudí doslova okradl o druhý gól. To byl jeho totální kolaps. Zápas se mohl vyvíjet úplně jinak,“ zlobil se.

Výborný vstup měl jeho celek také do souboje s tradičním rivalem. „Zápas se Žďárem je pro nás poučením, že fotbal se hraje na branky. Zase nám vyšel úvod zápasu, jenže z řady vyložených příležitostí jsme ani jednou neskórovali. A hosté nás pak začali trestat. Musím ale uznat, že tím důrazem a řekněme chtěním vyhrál Žďár zaslouženě,“ přiznal Slavík.

Ten pozoruje, že podařenou letní přípravu mužstvu narušila řada zranění. „Díky nim se nám rozpadlo vcelku slušné léto. Narušily se automatismy, protože někteří kluci najednou museli nastoupit na postech, kde nejsou zvyklí. Je to zásah do takové jejich komfortní zóny. Klíčovou věcí je ale produktivita, na našem případu se opět ukázalo, že na fotbalu je nejtěžší vstřelit branku,“ pousmál se.

Na koncovce se projevuje absence největší letní posily. Matěj Vopršal, který dorazil z konkurenčního Ždírce, poprvé v sezoně naskočil na pár minut teprve do souboje se Žďárem. „Matěj měl po pohárovém souboji s Rosicemi problémy s kolenem. Návrat mu proto musíme postupně dávkovat, protože sezona bude dlouhá,“ naznačil lodivod Slovanu.

Nejde však jen o něj. „Minule pro změnu nemohl nastoupit Kuba Peca, protože měl problémy s přitahovačem. Teď už by to ale mělo být snad dobré. Kuba Panský měl zase podvrtnutý palec, Vrzal prakticky to samé. Proti Žďáru musel o půli kvůli problémům ze hřiště Dočkal. Prostě si to teď vybíráme ve velké míře,“ krčil rameny.

V podobných situacích se zvýrazňuje role realizačního týmu, především po psychické stránce. „Přesně tak, je to na nás, realizáku, jak to v kabině udržíme. Začátek se hodnotí až po pěti kolech a my jsme měli docela těžký los. Hrát se ale musí s každým, proto musíme brát situaci takovou, jaká je. Není důvod panikařit, musíme dál pracovat tak, jako doposud a věřit, že nás fotbal pro změnu odmění,“ dodal Slavík.