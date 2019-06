Úvodní půl hodina hry patřila domácí, hráli aktivně. Většina času se odehrála na půlce Humpolce. Domácí z toho vytěžili ale pouze jedinou branku. Hosté udeřili z první nebezpečné akce, Kopic hlavou mířil po trestném kopu přesně a čtyři minuty nato Kopic poslal svůj tým do vedení. Když pak Žáček zahodil další šanci domácích, tak v poslední minutě po nedorozumění Svobody a Kubát udeřili opět Humpolečtí.

Začátek druhé půle byl vyrovnaný. Když pak Cakl minul těsně levou tyč, tak hosté dali čtvrtou branku. Zbytek zápasu se už jen dohrával, domácí už neměli na to, aby s výsledkem něco udělali. Humpolec pak ještě přidal pátou branku.

„Úvod se nám vydařil, hráli jsme aktivně, ale naše produktivita byla hodně nízká. Nezvýšili jsme skóre a tím jsme soupeře dostali na koně. Po vstřelení tří branek do naší sítě jsme se už nezvedli,“ řekl k utkání Jiří Pabousek, trenér domácích.

Góly: 8. Žáček – 33. a 37. Kopic, 46. Štěpán, 61. Šerý, 80. Dalík. Rozhodčí: Kulička. ŽK: 3:0. Diváci: 110. Poločas: 1:3. H. Brod: J. Kubát – Svoboda, Vrzal, Štědrý, Hloušek – Cakl, J. Henek, Pabousek (63. L. Peřina), Veselský (77. Šilhart) – Žáček (70. P. Kubát), Fikar. Humpolec: Kříž – Alt, Šerý, Maršík, Svoboda – Málek, Kopic (54. M. Havel), Štěpán (57. Pešek), Zástěra – Dalík, L. Havel (81. Prchal). Nejlepší hráči: Štěpán, Svoboda, L. Havel.

ŽDÍREC N. D. – S. ŘÍŠE 2:2

Ráz zápasu určila osmá minuta, kdy šli hosté do vedení. Dlouhý balon letěl na Nehybu a ten otevřel skóre. To domácí trochu opařilo. A ve 25. minutě bylo hůř. Dlouhý nákop do vápna, na hlavu Kvycha a bylo to o dvě branky. Ale domácí se nadechli a ještě do poločasu dokázali snížit. Po rohovém kopu, byl závar před brankou, Jeníček vrátil balon na Mrázka a ten balon dotlačil do sítě. Domácí to nakoplo a Ždírec se vracel do zápasu.

Vstup do zápasu mu vyšel na jedničku. Tři minuty po návratu z kabin vyrovnal hlavou Fikar. Následně přišla velká šance, když Klimeš mířil těsně vedle. Domácí tlačili a hosté tak využili okénka v obraně, ale Bílek je podržel.

„Byl to rychlý a zajímavý zápas. Jsem rád, že jsme se dokázali vrátit do zápasu. Mohli jsme i s trochou štěstí vyhrát, ale v součtu je remíza spravedlivá. Soupeři jsme nemohli nechat ani kousek prostoru. Nejsou nadarmo na předních pozicích tabulky,“ ohodnotil duel ždírecký kouč Martin Slavík.

Góly: 31. Mrázek, 48. Fikar – 9. Nehyba, 25. Kvych. Rozhodčí: Broskevič. ŽK: 3:1. Diváci: 190. Poločas: 1:2. Ždírec n. D.: Bílek – Fikar, Jeníček, J. Novotný, Pátek (82. Slavík) – Veselský, Štukhejl, P. Novotný, Málek – Klimeš (77. Najman), Mrázek. S. Říše: Jícha – Príborský, Cipruš, Šmíd – Heide, Severa, Kvych, Zaichek (68. Cejpek), Nehyba – Plichta (84. Smejkal), Švarc (57. Vacek). Nejlepší hráči: Fikar, Mrázek – Plichta.