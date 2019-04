Po úvodním rozjezdu, kdy domácí soupeře zamkli, tak přišla studená sprcha. Pelikán mířil těsně nad, Mrázek pak měl dvě šance, ale pak přišly dvě branky během dvou minut. Nejprve přišel dlouhý nákop, balon zapadl za obranu a Michalec přeloboval brankáře, pak balon z nohy Durece doklopýtal do branky. Do druhé půle šel Ždírec s tím, že musí zlomit střeleckou smůlu. Fikar slibnou standardku neproměnil v úvodní branku. A tak udeřili opět hosté, kteří využili okénko v obraně. Po centru se prosadil Fruhauf. Zbytek zápasu se už dohrával.

„Jestli existuje nějaká definice zápasu blbec, tak dnešní zápas je toho zářným příkladem. V posledních zápasech si hořkost vypíjíme do dna, ale jak říkám, je to jen fotbal,“ řekl k utkání ždírecký kouč Martin Slavík.

Góly: 42. Michalec, 43. Durec, 59. Fruhauf. Rozhodčí: Dudek. ŽK: 1:5. Diváci: 160. Poločas: 0:2. Ždírec n. D.: Bílek – Fikar, Jeníček, Pelikán, Málek (63. Pátek) – Štukhejl, J. Novotný, P. Novotný, Klimeš (63. Malínský) – Veselský, Mrázek (79. Kolouch). N. Sady: Popelka – Gardian, Silnica, Holík, Bruštík (83. Kolaja) - Durec, Palík, Michalec, V. Čaňo – Fruhauf, O. Čaňo. Nejlepší hráči: J. Novotný – Popelka, Michalec.

SLAVOJ POLNÁ – H. BROD 1:2

Hosté šli brzy do vedení. Po Fikarově střele a zásahu Konráda se kopal roh, a nekrytý Vrzal se nemýlil. Srovnat mohli Fadrný s Bajerem, ale pálili těsně vedle. I v druhé půli hosté bránili a domácí měli převahu, která vyústila ve vyrovnání. Kavka se trefil přesně k tyči. Tentýž hráč pak nastřelil břevno, a v závěru šokoval Polnou po brejku Žáček, který rozhodl o výhře Brodu!

„Mrzí nás, že jsme prohráli, protože jsme si to nezasloužili. Byli jsme víc na balonu a dobývali jsme jejich obranný val, oni bránili v devíti a snažili se chodit do brejků, které jsme celkem eliminovali. I když jsme dostali gól ze standardky, tak jsme hráli trpělivě a vyrovnali jsme, ale pak se oni dostali podruhé do vápna a dali na 2:1. Nevím, co mám klukům vytknout, snad jen klid ve finální fázi. Ten výkon nebyl špatný, nedá se nic dělat, jdeme dál,“ zhodnotil duel polenský trenér Michal Lovětínský.

„Utkání se nám vydařilo. Měli jsme i trochu štěstí. Polná byla lepší, měla míč častěji na svých kopačkách. My jsme ale hráli zodpovědně v defenzivě a soupeře jsme nepustili do vážnějších, stoprocentních příležitostí. Spoléhali jsme na rychlé brejky, a z toho vlastně pramenila i naše vítězná branka. Beru to jako úspěch, protože i vzhledem k výsledkům ostatních týmů, jsme se vzdálili zóně sestupu. Kluky to určitě povzbudí. Z posledních dvou venkovních zápasů jsme přivezli čtyři body, a to s týmy, které patří k té lepší polovině tabulky,“ pochvaloval si spokojený brodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 68. Kavka – 5. Vrzal, 89. Žáček. Rozhodčí: Kolář. ŽK: 1:2. Diváci: 255. Poločas 0:1. Slavoj Polná: Konrád – Haala, Šourek, Fadrný, Holub (80. Válek) – Pecina, Klíma – Bajer, Rod, Šerý (33. Voráč) – Kavka. H. Brod: Kubát – Svoboda, Peřina, Pabousek, Henek (90. Hloušek) – Cakl, Fikar (81. Žáček), Karlík (73. Pleva), Vrzal – Veselský, Štědrý. Nejlepší hráči: Kavka – Veselský, Kubát.