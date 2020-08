Zklamání. To panuje po druhém divizním kole jak ve Ždírci nad Doubravou, tak v Havlíčkově Brodě. Tatran padl po svých chybách v Tasovicích a Slovan doma „jen“ remizoval s Velkou Bíteší.

Ždírec daroval Tasovicím tři body svými chybami. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

TASOVICE - ŽDÍREC N. D. 1:3

Martin Slavík, trenér Ždírce nad Doubravou: „Zápas vypadal, tak jsem tušil, že bude vypadat. Domácí hrají jednoduchý fotbal, žádná kombinace. Jen nakopávají míče na Lapeše a Paula. Ty také rozhodli zápas. V prvním poločase jsme branky soupeři darovali. Nejprve prohrál hlavičkový souboj Pelikán a pak nesmyslně fauloval na rohu velkého vápna Mrázek. Ve druhém poločase jsme přeskupili řady a na hřišti existovalo jen jedno mužstvo, my. Měli jsme střelecké příležitosti, vyhráli jsme na centy i na rohy. Ale co je platný, když vás kdekdo chválí, když nedáte branky. Navíc pak v úmorném tlaku nám odskočil míč a rychlý brejk do otevřený obrany ve skluzu zakončil Paul. Herně to od nás bylo více než se ctí, ale pokud se budeme dopouštět takových individuálních chyb, které soupeři dokáží potrestat, tak neuspějeme. Jsem naštvaný. Výsledek neodpovídal průběhu zápasu, hlavně ve druhém poločase. Soupeře jsme zatlačili. Byl jsem rád za kombinační hru, herní pojetí a chuť hrát. Za to bych mohl chválit, ale chválit rozhodně nebudu. Jedeme přes půl republiky a nemáme ani bod.“