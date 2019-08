Hosty poslal do vedení Pátek, který uklidil odražený míč za Konráda. Vzápětí mohl zvýšit Vopršla, ale jeho pokus vykopl z branky Šimek. Do dobré pozice se pak dostával domácí Šimek, ale i jeho střelu obránce zblokoval. A když Bajer ztroskotal na Bartalošovi, tak se skóre měnilo na druhé straně. Mrázek zamířil hlavou přesně, poté udeřil Slavík a tečku udělal výstavní trefou Slavík.

"Vypadá to jednoznačně, ale lehké to nebylo. Určitě jsme ale spokojení s tím, že jsme navázali na pohárové výsledky a prolomili to. Jsou to body z venku, a ty se počítají," řekl ždírecký kouč Martin Slavík st. "Hosté nás předčili ve všech herních činnostech a nejvíc v chuti hrát, v pohybu a bojovnosti. Jestli my do naší hry tyhle atributy nebudeme vkládat, nemůžeme uspět. Nesmíme jít do zápasu jen s tím, že se ho jdeme jen zúčastnit," přidal své hodnocení kouč Polné Michal Lovětínský.

Góly: 13. Pátek, 42. Mrázek, 52. Fikar, 61. Novotný, 67. Slavík. Rozhodčí: Polák. ŽK: 4:2. Diváci: 165. Poločas: 0:2. Slavoj Polná: Konrád – Holub (72. Trombelli), Sobotka, Šimek (46. Rod), Vrba – Klíma, Pecina – Voráč, Bajer (63. Haala), Šerý – Urbánek. Ždírec n. D.: Bartaloš – Válek, Pelikán, Jeníček, Mrázek – Fikar, Pátek, P. Novotný, J. Novotný, Klimeš – Vopršal. Nejlepší hráči: Bartaloš, Vopršal, Pelikán.

V. BÍTEŠ – H. BROD 0:1

V první polovině krajského derby měli mírně navrch překvapivě hráči Havlíčkova Brodu, vážnější gólová příležitost však k vidění nebyla. V podobném duchu se odvíjel také druhý poločas. Rozhodnutí přišlo přesně po hodině hry, kdy Kuldan fauloval ve vlastním velkém čtverci a sudí nařídil pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Darkeh a rozhodl o bodovém importu pro svůj celek. Ani v závěru se totiž fotbalisté Velké Bíteši nedostali do pořádného tlaku.

"Před zápasem jsem si říkal, že bychom mohli něco uhrát, protože už proti Humpolci jsme nehráli špatně. Kluci podali velice dobrý výkon, výborným napadáním jsme Bíteš nepustili do žádné kombinace. Myslím, že jsme byli i lepším celkem. V závěru jsme mohli potvrdit vítězství ještě dvěma góly, ale šance jsme neproměnili. Důležité bylo, že jsme vyvarovali chyb a kluci nastoupili koncentrovaně," zhodnitl duel brodský trenér Jiří Pabousek. "Havlíčkův Brod měl více šancí, proto si asi zasloužil vyhrát. Hosté předváděli nátlakový fotbal, s čímž jsme se nedokázali vyrovnat, vázla nám rozehrávka, nedostávali jsme se ani do šancí. Na to, že jsme hráli doma, tak jsme se jen málo dostávali do zakončení, ani po inkasované brance to nebylo lepší," řekl bítešský kouč Marek Zúbek.

Gól: 60. Darkeh (PK). Rozhodčí: Kulička. ŽK: 2:2. Diváci: 315. Velká Bíteš: M. Pelán – Kuldan, Bartoš, Kerber, Hošek – Zúbek (84. Sodomka), Merdita, P. Loup (63. Špánek), Sznapka (72. Mikeš) – Pořízek, Novotný. H. Brod: Kubát – Peřina, Svoboda, Pabousek, Cakl, Fikar, Darkeh, Pazderka (73. Karlík), Němec (90. Henek), Kouya, Štědrý. Nejlepší hráči: Merdita – Darkeh, Fikar.