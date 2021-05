Na obou zraněních se s velkou pravděpodobností podepsala dlouhá tréninková pauza. Nepříjemné je to hlavně v případě Malimánka, který si na jednom z prvních tréninků poranil křížové vazy. „Je to pro nás velká ztráta, protože se jednalo o hráče základní sestavy,“ lituje kouč.

Rychle s přípravou na novou sezonu skončil i další obránce Svoboda. Také u něj nebude léčení zrovna krátké, odhaduje se na tři měsíce. „Má nějakých patnáct měsíců po operaci vazů. Vazy to teď nejsou, odnesl to meniskus. Asi tělo špatně zareagovalo na zátěž, i když první tréninky nebyly tak tvrdé, a v koleně mu prasklo něco jiného,“ zamyslel se Josef Soural.

Co trenéra může těšit, je tréninková docházka. „Kluci jsou natěšení, pracují době. Teď jich je na hřišti devětadvacet a podobné je to i jindy,“ liboval si. Pravdou je, že v Havlíčkově Brodě trénuje první tým společně s juniorkou.

Třicet hráčů na dva týmy není až tak závratný počet, proto není vyloučeno, že do kádru někdo během léta přibyde. „Snažíme se mužstvo průběžně doplňovat. Máme vytipované a už oslovené dva hráče. Jak to s jejich příchodem dopadne, to se teprve uvidí,“ prohlásil trenér.

Podle jeho slov jsou na tom hráči v tuto chvíli už solidně z hlediska fyzické kondice, otazník visí nad fotbalovou kvalitou. Zpětná vazba přijde ale už brzy. Tým v sobotu změří síly s juniorkou Jihlavy. Už ve čtvrtek měl hrát s Ledčí nad Sázavou, ale zápas byl na poslední chvíli zrušen.