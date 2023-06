Přesto úplně spokojený nebyl. „Chtěl jsem na jaře získat osmnáct bodů, povedlo se nám jich uhrát o tři méně. Ty tři body mi chybí. Díky nim bychom v tabulce předskočili béčko Jihlavy a splnili můj druhý cíl, umístit se v horní polovině tabulky,“ popisoval Votava.

Pokud jde o výkony jeho svěřenců, s těmi mohl být převážně spokojený. „Myslím, že jsme celou sezonu prokazovali, že do té první poloviny tabulky patříme. Po fotbalové stránce, individuální kvalitou, jsme na tom lépe než spodek divize a měli bychom předčit skoro všechny týmy z Vysočiny. Bohužel někdy máme problém s tím, když na nás soupeř takříkajíc nastoupí,“ všiml si.

Skoro se zdálo, že facka v podobě předchozího zpackaného ročníku byla ve Ždírci velmi účinná. „Nějaký výchovný efekt to asi mělo,“ pousmál se trenér Tatranu.

A na toto téma ještě pokračoval. „Byl to určitý pohlavek, který nám prospěl. Ten první půlrok, co jsem byl u mužstva, se špatně trénovalo. Všichni si ale uvědomili, že se do toho musí do šlápnout mnohem víc. Mančaf jsme navíc začali doplňovat mladými hráči, aby měl větší „drajv“. Vytvářela se díky tomu konkurence, což tu také chybělo.“

Větší hlad a touha po bodech, to bylo v minulé sezoně z fotbalistů Ždírce cítit mnohem víc. „Rok předtím mi přišlo, že jsme kolikrát šli do zápasu s tím, že si jdeme jen tak zahrát. Ale ta chuť dát tomu více, přetlačit soupeře, jít vyhrát, to tam chybělo,“ nepopíral Votava.

Jeho ovečky patřily k mančaftům, které nepořádaly střelecké hody, ale ani příliš neinkasovaly. „Před začátkem sezony jsme se hodně soustředili na defenzivu. Hráváme také na jediného klasického útočníka, což ale znamenalo, že Matěje Vopršala, nebo toho, kdo za něj zaskakoval, jsme tolik nedokázali doplňovat,“ vysvětloval.

Hrávat otevřenější partie by prý bylo pro klub z Havlíčkobrodska příliš velkým riskem. „Pokud chceme být úspěšní, jinak asi hrát nemůžeme. Chtěli bychom zkusit i jiné rozestavení, ale hlavně zápasy proti klubům na Vysočině jsou hodně o soubojích,“ přemítal.

A přidal ještě jeden důležitý aspekt. „Máme kvalitní středové hráče, začít hrát jinak by znamenalo jednu ze dvou možností. Buď je ze sestavy vyndat, nebo hráče točit jinak. Pracuji s tím materiálem který máme k dispozici. Ale třeba proti Humpolci jsme hráli čtyři čtyři dva a dali jsme čtyři góly. Neumím si však představit, jak by to s námi vypadalo, pokud bychom to zkusili třeba proti Lanžhotu,“ usmíval se.

Probudil se také útočník Matěj Vopršal, autor třinácti branek. „A to nám ještě na pět utkání vypadl, když chtěl pomoci béčku a v tom utkání se zranil. Jinak by se určitě dostal k metě dvaceti gólů,“ komentoval.

Jen se opět potvrdilo, že kdo nechce mít v divizi problémy, potřebuje střelce. „Je to tak. Stačí se třeba podívat na Speřice, jaký to byl rozdíl, jestli měli k dispozici Svobodu, nebo ne,“ poukázal.

Letní přestávka je velice krátká, už první srpnový víkend bude zahájen nový divizní ročník. V něm bude ze šestnácti týmů hned jedenáct z Vysočiny. „Za mě bude určitě kvalitnější. Už jen tím, že ze třetí ligy sem spadly dva celky, k tomu nově silné rezervy Brna a Líšně. Čeká nás extrémně těžký ročník, bude to bitva o každý bod. Kdo nechytne začátek, může dopadnout jako letos Bystřice,“ uzavřel Votava.