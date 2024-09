Stejně jako ostatní mančafty v celém Česku, také fotbalisté Ždírce nad Doubravou měli o uplynulém víkendu ze známých důvodů volno. Jejich kormidelník v tom neviděl vážnější problém. „Když vynechají dva tréninky, není to žádný problém, stejně to platí také o víkendovém utkání. Předtím zase hráli v rytmu středa – neděle, a také to zvládli,“ prozradil trenér Petr Nedvěd.

Jeho svěřenci tak přišli o sobotní duel ve Speřicích, kam se ovšem příliš netěšili. „Ždírci se tam na jejich menším hřišti příliš nedaří. Každá série ovšem jednou končí, třeba mohla skončit i ta naše,“ přemítal.

S průběhem úvodních šesti kol, v nichž fotbalisté Tatranu, vedle porážek s Vrchovinou a ve Velkém Meziříčí, třikrát brali všechny tři body a jednou remizovali, panovala relativní spokojenost. „Mohlo to být i lepší, ale není to nejhorší bilance, deset bodů je vcelku slušných. Převládá mírná spokojenost,“ usmíval se Nedvěd.

Vysoká domácí prohra 0:4 s Novým Městem jej nemrzela tolik jako následná porážka 1:2 ve Velkém Meziříčí. „Tam jsme měli minimálně remizovat, ale v závěrečné desetiminutovce domácí dvěma góly skóre otočili. To mě hodně mrzí, protože ze normálních okolností bychom tam neprohráli,“ přesvědčoval.

Co myslel těmi normálními okolnostmi? „V Meziříčí nás doběhl středeční pohárový zápas s druholigovou Líšní. Nemáme široký kádr, proto celé tři zápasy anglického týdne odehrálo v tom horku třiceti stupňů, které tehdy panovalo, hned osm hráčů základní sestavy. V závěru posledního zápasu nám pak došly síly, čehož hráči Velkého Meziříčí využili ke vstřelení dvou branek,“ popisoval.

Naproti tomu nejsladší výhrou, do jednoznačných demolicích Líšně B (5:1) a Polné (6:0), byl zisk tří bodů po výhře 1:0 nad okresním rivalem z Havlíčkova Brodu. „Pro kluky ve Ždírci je to určitě největší zápas v sezoně, o to je každá výhra v něm sladší,“ neskrýval kouč Tatranu.

Navíc v předchozích letech se Ždírci v derby příliš nedařilo. „Kluci před zápasem říkali, že nepamatují, kdy naposledy nad Brodem zvítězili. A nám se to v bojovném utkání, které nebylo moc fotbalové, povedlo. Proto jsem věřil, že by se nám to samé mohlo povést i ve Speřicích,“ prozradil.

Proti Havlíčkovu Brodu vyšla zkušenému trenérovi mazaná taktika. „Věděli jsme, že v Brodě přešli na taktiku hlubokého bloku, kdy hrají spíše na brejky, protože ti kluci v ofenzivě jsou na to výborně stavění. My jsme ale posunuli Ráliše ze pozice stopera na post defenzivní šestky, který měl před obránci sbírat balony a „čistit“ prostor. A ono to vyšlo,“ pochvaloval si Nedvěd.

V dalším kole 4. ligy hrají fotbalisté Ždírce nad Doubravou v neděli od 15.30 před vlastními fanoušky proti Břeclavi. Připíšou si další tři body?