Byla to velká sláva, když fotbalisté TJ Dálnice Speřice v červnu letošního roku dokonali svoji postupovou jízdu krajským přeborem Vysočiny. A slušně si vedou také coby nováček moravskoslezské divize D. Průběžné desáté místo není pro celek z vesnice o sto lidech špatným vysvědčením. „Kluci to zvládli,“ lakonicky sdělil kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Ten před sezonou říkal, že každý získaný bod bude pro jeho ovečky cenný. Na podzim jich získaly třináct. „Na nějakých devadesát procent jsem spokojený. Coby nováček nejsme na chvostu, což je dobrá práce, ale mohlo to být také lepší. Jsem přísný trenér, proto jsem říkal, že budu podzim hodnotit spíše střízlivě,“ usmíval se Holenda.

Toho dosažené výsledky těší o to více, že kádr v létě neprošel žádným větším posílením. „Nechceme jít cestou nějakých hvězd, proto jsem rád, že to kluci i přesto zvládli,“ pochvaloval si.

Úzký kádr se však v některých fázích podzimu projevil. „Z toho jsem trošku obavu měl. Zranil se klíčový útočník Svoboda, na pět zápasů vypadl stoper Fukan, po červené zase dostal trest na tři zápas Vlček. To už pak na hřišti samozřejmě znát je. Ale třeba k utkání na půdě juniorky Jihlavy jsme odjeli v hodně neúplné sestavě a i tak tam odehráli super zápas,“ vyzdvihl lodivod Speřic.

Všech třináct podzimních bodů uhráli jeho svěřenci na domácí půdě. Naopak jako jediní v soutěži venku nebodovali. „Venku jsme byli totálně jaloví. Věřím ale, že ty zkušenosti, které každým zápasem přibývají, zúročíme a začneme bodovat i tam,“ naznačil Holenda.

A jaký je podle něj největší rozdíl mezi krajským přeborem a divizí? „Není to rozdíl o level, ale hned o dva. Předně v divizi nejsou hráči, kteří neumí hrát fotbal. V přeboru má každé mužstvo pár fotbalistů, kteří pravidelně dělají chyby. V divizi je takových úplné minimum, jsou to výjimky. V kraji má většina týmů jen jednoho super hráče, kdežto divizní celky jich mají šest, osm, ale klidně i všech deset. Rychlost, práce s míčem, přechod do útoku, to se vůbec nedá srovnávat,“ zdůraznil.

Jestli mohou ostatní kluby nováčkovi něco závidět, je to divácká podpora. „Pravidelně jich chodí mezi dvěma až třemi stovkami, ale na derby s Humpolcem dokonce stovek sedm. Diváci jsou skvělí, jsem z nich nadšený,“ ocenil.

A s jakým cílem půjde nováček do odvet? „Udělat to samé, co na podzim. Šestadvacet bodů by mělo být jistotou záchrany. Možná bude stačit i méně, ale toto je náš cíl,“ dodal Holenda.