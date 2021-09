Po odehrání prvního kola v Humpolci museli do karantény kvůli výskytu nákazy covidem-19 v týmu. Po dvoutýdenní přestávce se hráči Velké Bíteše dočkali. „Byl jsem docela překvapený, po fotbalové stránce to od nás nebylo tak špatné,“ těšil solidní výkon jeho týmu kouče Bíteše Marka Zúbka.

Hroší to bylo s kondicí. „Našim fyzickým možnostem jsme museli přizpůsobit taktiku. V ní se na nás ten výpadek projevil,“ všiml si.

Výhry 2:1 si považoval, protože už před nedělním soubojem se o celku FC Žďas vyjadřoval s respektem. „Žďár má výborné mužstvo. Podle mého na sebe v neděli narazily kvalitativně podobní protivníci. Šance byly na obou stranách, my jsme ovšem byli v koncovce úspěšnější,“ pochvaloval si Zúbek.

Jeho nedělního soupeře mrzel vstup jeho týmu do utkání. „Dobře víme, hráče jsem na to upozorňoval, že pokud se Bíteš dostane do vedení, totálně zaleze do obranné ulity. Proto jsme nechtěli jako první inkasovat. Výsledek? Hned z první akce dali domácí gól,“ mračil se kormidelník FC Žďas Petr Nedvěd.

Brzy po pauze sice jeho celek vyrovnal, jenže vítěznou branku vstřelili z penalty domácí. „Po vyrovnání jsem věřil, že zápas otočíme. Bohužel přišla penalta a s přibývajícím časem Bíteš hrála to, co potřebovala. Buď její hráči leželi na hřišti, nebo se hledal balon,“ nebral si servítky ke stylu domácích.

Lodivod Ždáru však nebyl jen kritický. „Mají výborně organizovanou obranu. Navíc jsou hráči Bíteše vysocí a siloví, těžko se proti nim prosazuje. Nám hra do plných nesvědčí, to se opět ukázalo,“ dodal Nedvěd.

Na čtvrté divizní kolo budou chtít co nejrychleji zapomenout fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. V domácím prostředí totiž schytali výprask 0:8 od juniorky brněnské Zbrojovky. „Vstup do utkání jsme měli dobrý, jenže pak nás položily dvě hrubky gólmana. Od stavu 0:4 jsme úplně rezignovali,“ popisoval trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Tomu už se prakticky vyprázdnila marodka, jenže na výsledcích se to pozitivně nikterak neprojevuje. „Kromě Padrtky jsme kompletní, ale stejně nám to vůbec nejde. Začali jsme solidní remízou na Startu Brno, ale od té doby jsme další bod nepřidali. Ve Staré Říši už se teď v neděli potřebujeme chytnout,“ zdůraznil.