V sobotním domácím souboji proti Staré Říše to potvrdil v dresu Bystřice prvně jmenovaný. Když chvíli před půlí zvyšoval na 2:0, možná ani netušil, že bude jeho trefa vítěznou. „Marťas Malý mi to hodil za obranu a já jsem šel trošku z boku sám na branku. Levačkou jsem gólmana zkusil obstřelit a povedlo se. Takhle se povede jedna z deseti,“ skromně se usmíval třicetiletý snajpr.

Za tento zásah musel být se svými spoluhráči moc rád, protože po změně stran si konečnou výhru 2:1 musela Bystřice vybojovat. „Musím říci, že první poločas jsme hráli velice dobře, ale postupem času jsme se možná uchlácholili. Začaly nám docházet síly, Stará Říše snížila, ale měli jsme štěstí,“ těšilo Prášila.

To přesný zásah Matěje Vopršala byl jedinou brankou nedělního duelu Ždírce s Humpolcem. Domácí Tatran díky němu slavil hubené vítězství 1:0. „Hráči Humpolce udělali chybu při rozehrávce, když jeden z obránců uklouzl. Honza Novotný mi míč nacentroval na přední tyč a mně se povedlo jej placírkou prodloužit na tu zadní,“ popisoval pěknou kombinační akci úspěšný střelec.

Byť především v první půli hráči Ždírce ještě měli další příležitosti, další branku už nepřidali. „Trošku jsme pak vypadli z tempa. Byla to škoda, protože ve druhé půli to byl na hřišti spíše boj. Ale pohlídali jsme si to, myslím, že hosté ani neměli střelu na branku,“ dodal Vopršal.