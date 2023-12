Fotbalisté třetí Vrchoviny dokázali v první polovině sezony, jako jediní, prohánět dvojici největších favoritů. Oběma také sebrali body, Lanžhotu dva, vedoucí juniorce Zbrojovky Brno dokonce všechny tři.

Letní rozšíření kádru o několik talentovaných mladíčků, buď odchovanců, nebo hráčů z blízkého okolí, se Sportovnímu fotbalovému klubu vyplatilo. „To bylo velké pozitivum. Pokaždé jsme mohli zhruba po hodině hry sestavu prostřídat a vždy to moc pomohlo,“ lebedil si kouč Nového Města na Moravě Lukáš Michal.

Pokud jde o změny v relativně širokém kádru, zůstával spíše tajemný. „Nemohu říci, že bychom měli v hledáčku někoho konkrétního. Může se ale stát, že se někdo nový, případně staronový hráč, objeví. O tom, že by měl být někdo na odchodu, nevím, proto doufám, že kádr zůstane pohromadě,“ naznačil.

Okříšky se nikam netlačí, naopak fotbalisté Chotěboře by se postupu nebránili

V podobné situaci je také pátý Žďár nad Sázavou. „Klukům jsem hned po posledním podzimním utkání říkal, že klubovým cílem je prohánět špičku tabulky. Na to, co jsme předváděli na podzim, navázat i na jaře. Bude to ale těžké, proto by bylo dobré udržet stávající kádr,“ neskrýval trenér FC Žďas Václav Pohanka.

Současně dodal, že letošní zimní příprava nebude stejná jako ta loňská. „Bude jiná v tom, že minimálně o dva týdny bude kratší. Díky rozšíření divize se začíná dříve, což je jen dobře, kluci to uvítali. Je rozhodně lepší odehrát dva mistrovské zápasy než dva přáteláky. Těch máme v plánu šest,“ doplnil.

To trenérský tým o jednu příčku horšího Havlíčkova Brodu by posily uvítal. „Kromě gólmanů, kde máme kvalitní trojlístek, bych do každé řady jednoho zkušeného hráče bral,“ potvrdil kouč Slovanu Martin Slavík.

Svá slova dále rozvedl. „Byť jsme se oproti loňsku střelecky výrazně zlepšili, nejvíce bych chtěl získat posilu do útoku. Tam stále vidím velké rezervy. V létě, po našem příchodu, na to čas příliš nebyl, ale teď bychom chtěli řešit detaily jak v obranné, tak i útočné fázi,“ sdělil.

Nováček z Pacova nezklamal. Mohlo to ale být i lepší, uvědomoval si trenér Císař

Slavíkův tým přitom byl dohodnutý s vedením Brodu na spolupráci jen do konce tohoto kalendářního roku. „Trvali jsme na tom, že se domluvíme jen na šest měsíců s tím, že si pak sedneme a vše vyhodnotíme. Tuto analýzu nyní provádíme s tím, že definitivně si sedneme ke stolu příští týden. Předpokládám ale, že budeme v Havlíčkově Brodě pokračovat také na jaře,“ nastínil Slavík.

Spíše na další sehrávání omlazeného kádru hodlají vsadit v na podzim slušně hrajícím Humpolci. „Výkony na podzim nebyly špatné, mančaft má potenciál na to, dívat se v tabulce spíše nahoru než pod sebe,“ v podstatě souhlasil asistent trenéra A.F.C. Pavel Štěpán.

Úplně spokojený s osmou příčkou nebyl po podzimu kormidelník fotbalistů Velké Bíteše. „Soutěž se zkvalitnila, nenarazíte v ní na slabý mančaft. Ale přesto mě mrzí propad tabulkou v závěru podzimu,“ říkal trenér Marek Zúbek.

Co z toho vyplývá pro tým směrem k jarní části? „Složení mužstva se pravděpodobně bude měnit. Nedokážu ale odhadnout, v jak velké míře. Musíme si sednout s vedením klubu a zjistit možnosti,“ prozradil.