Tahákem víkendového sedmého kola moravskoslezské divize D bylo sobotní okresní derby mezi fotbalisty Bystřice nad Pernštejnem a Žďáru nad Sázavou.

Ještě deset minut před jeho koncem to vypadalo na triumf hostů. Jenže Bystřice dvěma góly zápas otočila z 0:1 na 2:1. „Pro nás nesmírně cenné tři body, které kluky určitě ještě více povzbudí. Odmakali jsme to na sto procent a přišlo mi, že jsme v závěru měli fyzicky navrch,“ lebedil si kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Jeho protějšek lkal nad neproměňováním šancí svým mančaftem. „Třikrát jdeme sami na gólmana, pak netrefíme pomalu prázdnou branku z malého vápna, dvakrát trefíme tyčku. Mizerná produktivita,“ ulevil si trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Toho nadzvedly také obě inkasované branky. „Prášil pošle z lajny centr z dobrých čtyřiceti metrů. Ten letí několik vteřin a skončí v naší brance… Penaltový zákrok v poslední minutě asi byl, ale sudí nejprve ponechá výhodu, hráč v zakončení selže a poté se píská penalta, nevím,“ přemítal.

Pro Bystřici šlo o druhou výhru v řadě, kterou pomalu utíká ze sestupových pozic. „Uznávám, že zápasu by asi více slušela remíza, ale my jsme chtěli více vyhrát. Divákům se však fotbal musel líbit, mělo to patřičné nasazení,“ dodal Veselý.

Hodně smolný zápas sehráli v témže kole čtvrté nejvyšší soutěže fotbalisté Slavoje Polná. V domácím utkání proti Havlíčkovu Brodu nebyli horším celkem, přesto z něj odešli s porážkou 1:3. „Podali jsme možná náš nejlepší letošní výkon, někam už jsme se posunuli. Jenže co je to platné, když nedáváme góly,“ stýskal si kormidelník Slavoje Ján Kubík.

Jeho celek navíc tentokrát příliš nepodržel ani strážce svatyně. „Říkám to nerad, ale na jeho vrub jdou první dvě inkasované branky. Při první vůbec nereagoval na střelu u přední tyčky, u druhé pro změnu neudržel lehkou střelu,“ mrzelo jej.