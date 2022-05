Slovan byl v první půli lepším týmem, na jeho straně byla technická převaha i lepší kombinace. Jenže dění v obou šestnáctkách opanovali hosté. Ti se až divili, jak ke gólům přišli snadno. „Byli jsme fotbalově lepší, ale rozhodly situace ve vápnech,“ posteskl si havlíčkobrodský kouč Jindřich Adamec a dodal: „My jsme mohli po první půli 3:0 nebo 4:0 vést, ale byla to jen plichta.“

Utkání mezi Velkým Meziříčím a Blanskem nabídlo remízu

Domácí se v klasické přestřelce obou týmů dostali dvakrát do vedení, Jihomoravané však dokázali vždy odpovědět. Jako důležitá se ukázala druhá branka těsně před pauzou. Na ni totiž dokázal krátce po změně stran navázat důrazný Odehnal, který se prosadil i o dvanáct minut později.

Obě trefy nesly podobný rukopis. Po dlouhém balonu do vápna situaci domácí obrana na čele s gólmanem Mazánkem nezvládla. „Připravovali jsme se na jednoduchou hru soupeře, na standardní situace, přesto nás Tasovice převálčily v důrazu,“ poukázal na největší rozdíl Adamec.

Na druhé straně se totiž do velkých šancí domácí dostávali také. Agilní Bajer měl v 66. minutě dost času najít jednoho ze dvou spoluhráčů před prázdnou brankou, ale finální přihrávku nakonec nezvládl. O šest minut později pak stoprocentní šanci spálil Fikar, když nechal vyniknout gólmana Koukala.

V závěru se pak ještě nádherně trefil střelou z vápna Pazdera a uzavřel tak skóre na 5:2. „Soupeř byl zkušenější, my naivnější. Při šanci Dana Fikara jsme se ještě mohli vrátit do zápasu, ale potom si už to Tasovice pohlídaly,“ uzavřel hodnocení duelu Adamec.