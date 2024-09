Jako první by měli v pátek vyběhnout ke svému utkání fotbalisté Havlíčkova Brodu a posledního Slavoje Polná. Domácí celek v probíhající sezoně příliš nezáří a právě duem za sebou jdoucích domácích soubojů proti dvojici nejhorších týmů v soutěži by se rád nastartoval.

V krajském derby ovšem nemohou hráči Slovanu cokoliv podcenit. „Teď Polná ani za týden Speřice k nám rozhodně nepřijedou odevzdaní. Všechno bude odvislé od první vstřelené branky. Pokud se nám ji podaří brzy vstřelit, pak by naše role byla jednodušší,“ uvědomoval si kanonýr Brodu Matěj Vopršal.

Druhé krajské derby celků z Vysočiny v tomto kole je na programu v sobotu dopoledne od 10.15. Zatím stoprocentní Velká Bíteš, lídr tabulky, vyběhne jako jasný favorit duelu na stadionu nováčka, Fotbalové školy Třebíč.

Ta před týdnem konečně protrhla své trápení, když na půdě poslední Polné zvítězila vysoko 5:1. „Také proti Bíteši, ačkoliv je na čele tabulky, nehodláme hrát jinak než v předchozích zápasech. Věřím, že po první výhře z nás trošku spadne tlak a především budeme opět produktivní,“ prozradil trenér Fošky Tomáš Franěk.

Ve stejný čas jako vedoucí Velká Bíteš se na stadionu dalšího nováčka z Kuřimi představí fotbalisté druhého Nového Města na Moravě. Také oni ještě neztratili v soutěži ani bod, ale na jihu Moravy je čeká náročná prověrka.

To si ostatně v kabině Vrchoviny uvědomují. „V Kuřimi to bude doposud asi největší prověrka. Určitě to bude jiný zápas než červencový vzájemný duel v MOL Cupu, který jsme brali spíše jako přípravný. Počítám, že hráči Kuřimi budou hodně fotbaloví, naproti tomu my máme docela rychlé hráče, takže bychom mohli hrát na brejky, což docela umíme. Věřím, že opět vyhrajeme,“ konstatoval s pěti brankami nejlepší střelec Vrchoviny v tomto ročníku Matěj Jícha.

O první výhru v sezoně v neděli od 16 hodin zabojují předposlední Speřice. Těm se proti Ždírci v minulosti docela dařilo. „Co vím, tak se tam našemu týmu dlouhodobě nedaří. Malé hřiště v kombinaci se stylem dlouhých balonů do vápna a velkého důrazu soupeře nám příliš nesvědčí. Ale vypořádali se s tím jiní, musíme i my, každá série jednou končí. Třeba se to zrovna teď zlomí,“ věřil kouč Tatranu Petr Nedvěd.

A přidal konkrétní příklad. „Minulý týden před derby s Havlíčkovým Brodem kluci v kabině říkali, že nepamatují, kdy naposledy nad ním vyhráli. No a ono to vyšlo. To samé bychom nyní rádi zopakovali ve Speřicích,“ pousmál se Nedvěd.

4. MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA, SKUPINA D – 7. KOLO

PÁTEK: HAVL. BROD – SLAVOJ POLNÁ (17.00).

SOBOTA: Kuřim - NOVÉ MĚSTO N. M., Bohunice – HUMPOLEC, FŠ TŘEBÍČ – VELKÁ BÍTEŠ (vše 10.15), Břeclav – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (16.00).

NEDĚLE: Lanžhot – Líšeň B (10.15), SPEŘICE – ŽDÍREC N. D., Tasovice - ŽDÁR N. S. (oba 16.00).