START BRNO – ŽDÍREC N. D. 4:1

Už ve 12. minutě kopali domácí penaltu, když centr z boku trefil Fikara do ruky. Hosté se pak snažili hru vyrovnat a vcelku se jim to i dařilo. Dokázali srovnat, když Málek našel přesným centrem Pavla Novotného a jeho hlavička skončila v síti. Ještě do poločasu přišel ale moment, který určil ráz zbytku zbytku zápasu. Fikar musel předčasně do sprch. Chvíli po návratu z kabin domácí přidali dva rychlé góly a v 72. minutě ještě čtvrtý gól.

"Ráz utkání určilo vyloučení. Je to škoda. Každopádně bych chyby hledal primárně u nás a ne někde jinde. V Brně mají pěkný areál. Myslím, že se divákům a rozhodčím tady bude," řekl k utkání ždírecký kouč Martin Slavík.

Góly: 12. Cupák (PK), 50. a 54. Musil, 72. Záruba – 20. P. Novotný. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 5:3. ČK: 0:1 (43. Fikar). Diváci: 320. Poločas: 1:1. Start Brno: Šurkala – Cupák, Praks, Svoboda – Pelc (82. Lang), Švancara (77. Pařízek), Matyska, Ryšavý (84. Mikeš) – Musil, Záruba. Ždírec n. D.: Pometlo – Fikar, Málek, Pátek, Pelikán - P. Novotný, J. Novotný, Dočekal, Klimeš - Vopršal, Kolouch. Nejlepší hráči: Musil, Záruba – P. Novotný.

LANŽHOT – H. BROD 9:0

Domácí byli po celý zápas jednoznačně lepším týmem a zápas tak spravedlivě skončil rozdílem třídy. Hosté totálně propadli v defenzivě. Hosté šli do vedení už ve 12. minutě, kdy dostal míč mezi stopery Dovhanyuk a podél Kubát ho poslal k tyči. Na 2:0 zvýšil Bakus, který dostal přesný centr na hranici pokutového kopu. Tři minuty před pauzou pak kopal penaltu Bartoš po faulu Svobody a do kabin se šlo za stavu 3:0. Po návratu z kabin domácí vstřelili během čtvrt hodinky tři branky a bylo po zápase.

"Prakticky celý tým odehrál špatné utkání. Totálně zklamal a propadl v defenzivě. Hráči si musí sáhnout do svědomí, protože kdyby takhle chtěli hrát i nadále, tak nezískají v dalších utkání ani bod," zhodnotil duel brodský trenér Jiří Pabousek.

Góly: 12., 53., 60. a 71. Dovhanyuk, 38. Bakus, 42. Bartoš (PK), 56. a 85. Královič, 75. Kleiber. Rozhodčí: Kostelník. ŽK: 2:2. Diváci: 280. Poločas: 3:0. Lanžhot: Klimeš – Hílek, Bartoš, Bakus, Kleiber – Dovhanyuk, Bárta, Šenk, Královič – Krejčíř, Mikúšek. H. Brod: Kubát – Látera, Svoboda, Vrzal, Štědrý – J. Henek, D. Henek, L. Peřina, Fikar – Cakl, Pabousek. Nejlepší hráči: Dovhanyuk, Královič, Bartoš.