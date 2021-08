Není proto žádným překvapením, že v klubu vládne dobrá nálada. „Před týdnem s Lanžhotem (výhra 2:1 – pozn. autora) i nyní s Břeclaví to od nás byl kvalitní týmový výkon,“ pochvaloval si trenér Brodu Josef Soural.

Speciálně vyzdvihl dvě jména. „Útočníci Žila s Kučerou byli u všech tří branek, zápas s Břeclaví znovu perfektně odpracovali. Nechci je moc vychvalovat, aby o nich hráči soupeře příliš nevěděli, ale jejich kvality zřejmě nejsou žádným tajemstvím,“ usmíval se.

Nový ročník moravskoslezské divize D přitom jeho svěřenci odstartovali prohrou ve Žďáře nad Sázavou 2:5. „To byla užitečná facka, která nám možná spíše pomohla. Žďár se na nás dobře připravil, nachytal nás na hruškách a posadil zpátky na zem,“ zdůraznil.

Co se od té doby nejvíce změnilo? „Když to vezmu zpětně, tak jsme do prvního utkání nevstoupili úplně koncentrovaní. Proto jsme apelovali na hráče, že bude v dalších kolech záležet v první řadě na tom, jak se budeme chovat a k zápasům přistoupíme. Potvrdilo se to,“ všiml si.

Přitom Břeclav rozhodně nepatří k jednoduchým protivníkům. „Věděli jsme, že v létě vyměnili trenéra i některé hráče. Rozhodně ovšem směrem k větší kvalitě. Bylo jasné, že nás čeká náročný souboj, který bude především o první brance,“ předpokládal.

Přesně to se také v sobotním dopoledni naplnilo. Žila dostal celek z Vysočiny před pauzou do vedení, který se po změně stran navýšil. Na korekci hostů z pokutového kopu domácí celek okamžitě reagoval stejným způsobem a po výhře 3:1 bral tři body.

Šest bodů po třech kolech představuje dobrý vklad do dalšího průběhu první poloviny letošní sezony. „Zní to jako klišé, ale divize i třetí liga jsou v první řadě o tom, nedělat zbytečné chyby. Těžiště naší hry jsme proto přesunuli do více nebezpečných prostor pro soupeře, změnili jsme trošku i rozestavení,“ popisoval.

Právě ve změně způsobu hry se možná nejvíce projevil již zmíněný políček od fotbalistů Žďáru. „Máme nyní dvě možnosti herního schématu. V první řadě nastoupit se třemi podhroty a jediným vysunutým útočníkem. Anebo klasické čtyři, čtyři, dva. Oba styly budeme měnit dle jména dalšího soupeře,“ uzavřel Soural.