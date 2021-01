Tatran se nepřipravuje nijak organizovaně, ale každý trénuje podle svého vědomí a svědomí. „Párkrát jsme se sešli ve stopě neorganizovaně na běžkách,“ uznal ždírecký kouč Martin Slavík. Ten měl naplánovanou zimní přípravu a už dvakrát ji musel předělávat a vypadá to, že ji bude předělávat potřetí. „Už jsme měli hrát přípravu a musel jsem to zrušit,“ kroutil hlavou.

Ohledně změn a možnosti společně trénovat za určitých podmínek je ale skeptický. „Samozřejmě pokud by to mělo hlavu a patu, tak jsem pro cokoliv. Už to začíná být dlouhý a depkový,“ uznal ždírecký lodivod. Ten si je ale také vědom toho, že než začne soutěž je potřeba získat i nějaké zkušenosti a hlavně něco natrénovat. „Budeme se muset nadechnout,“ dodal.