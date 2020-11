Nezůstal kámen na kameni. Tak to vypadalo v kabině divizních fotbalistů Havlíčkova Brodu. Ti prošli během dlouhé pauzy před novou sezonou pořádnou obměnou. A ta na podzim ukázala, že ponese své ovoce.

Personální škatulata se v Havlíčkově Brodě začínají vyplácet. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V to doufá i kouč Josef Soural. „Z toho co máme odehrané, tak jsme zatím samozřejmě spokojení. Respektive jsme si to tak nějak představovali. Myslím, že se to otočilo k lepšímu, minimálně výsledkově. Ale herně to také není špatné, se špatnou hrou, bychom asi nebodovali,“ uznal. I fanoušci Slovanu jsou spokojenější. „Je to pravda, zatím mám dobré ohlasy.“