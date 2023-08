V sobotu od 10.15 se v Havlíčkově Brodě utkají dva celky, jimž se start do sezony povedl. Domácí Slovan má po dvou kolech na kontě čtyři body, hostující Humpolec po dvou vítězstvích dokonce všech šest.

Na výhry v Pelhřimově a doma nad Polnou by chtěli ve městě u dálnice D1 opět navázat. „Je to nádhera, všichni si to užíváme. Dál ale jdeme zápas od zápasu, nad nějakou vítěznou sérií nepřemýšlíme. Samozřejmě ale chceme body sbírat dál,“ prozradil asistent trenéra Humpolce Pavel Štěpán.

Všechny tři letošní zásahy jeho celku obstaral Adam Savi. „Jeho góly jsou výsledkem práce celého týmu. Naše útočné duo Pešek, Savi je kvalitní, určitě i Pešek začne brzy střílet branky,“ pousmál se Štěpán.

V neděli se na domácí půdě představí oba nováčci čtvrté nejvyšší soutěže.

Slavoj Polná přivítá novoměstskou Vrchovinu. Ta má v nohách středeční pohárovou prohru 1:3 s Líšní. „Polná by měla být kvalitou na úrovni Pelhřimova, který jsme lehce zdolali před týdnem. To nám velí zápas zvládnout,“ sdělil kouč Nového Města Lukáš Michal.

Fotbalistům Žďáru bude v Pelhřimově chybět kapitán Vitásek. „Absencí bude bohužel víc. Musíme to ale zvládnout a podat stejný vyzrálý výkon jako posledně proti béčku Líšně,“ komentoval trenér FC Žďas Václav Pohanka.

Od nováčka očekává, vzhledem k tomu, že na první bod v soutěži stále čeká, odpovídající nasazení. „Pelhřimov má mladé mužstvo, kvalitní, kterému ovšem chybí zkušenosti. My jsme v nelehké situaci, ale věřím, že budeme zodpovědní a patřičně nebezpeční a důrazní v obou šestnáctkách,“ dodal Pohanka.

MS DIVIZE D - 3. KOLO

SOBOTA: Břeclav – VELKÁ BÍTEŠ, HAVL. BROD – HUMPOLEC (oba 10.15), ŽDÍREC N. D. – STARÁ ŘÍŠE (16.30).

NEDĚLE: SLAVOJ POLNÁ – NOVÉ MĚSTO N. M., Líšeň B – Lanžhot, Tasovice – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, SPEŘICE – Zbrojovka Brno B, PELHŘIMOV – ŽĎÁR N. S. (vše 16.30).