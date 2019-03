Druhý poločas byl opět vyrovnaný. Hosté se více zatáhli do obrany a hrozili z brejků, po kterých byli v pokutovém území nebezpeční, ale branku nedali. Domácí měli sice více ze hry, ale jejich akce končili před vápnem. Vytvořili si pouze jednu vážnější příležitost, kdy opět Jakub Henek mohl skórovat. Jenže těsně minul odkrytou branku Tasovic.

„Škoda našich neproměněných šancí. Věřím tomu, že kdybychom se dostali do vedení, tak by zápas vypadal jinak. Měli jsme dvě vyložené šance, nedali jsme je a hned po nich jsme inkasovali. To dostalo soupeře na koně, a my jsme to už nedokázali ve zbytku zápasu otočit,“ řekl k utkání brodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 8., 18. a 38. P. Lapeš. Rozhodčí: Slováček. ŽK: 2:1. Diváci: 135. Poločas: 0:3. H. Brod: Kubát – Svoboda, Vrzal, L. Peřina, Ondráček – Štědrý, J. Henek, Pabousek (61. Cakl), Veselský – Žáček, Karlík (78. D. Henek). Tasovice: Konvalina – R. Lapeš, Garčic (88. M. Jeřábek), Hrazdílek, Horáček – Blahoudek, Švarc, Švejkar (72. Landšperský), Rygl - Kirschner, P. Lapeš (61. Paul). Nejlepší hráči: Veselský - Lapeš, Kirschner.

ŽDÍREC N. D. - ŽĎÁR N. S. 2:1

Domácí vlétli do derby dvěma rychlými góly, což udalo ráz celému zápasu. Nejprve Novotný vyslal do úniku Mrázka, který obstřelil debutujícího mladíka Sáblíka ve žďárské brance. Pár chvil poté vyslal křížnou střelu Mrázek a nabíhající Štukhejl už si ve skluzu věděl rady. Opaření hosté se snažili vrátit do hry standardkami. Při jedné z nich byl v tutovce Štursa, ale trefil Bílka. Na druhé straně musel vyběhnutý Sáblík s vypětím všech sil likvidovat chytrý lob Mrázka. Korigovat mohl Nedvěd, ovšem v tutovce minul odkrytou branku. Při přelévané hře se před hostující svatyní zjevil Pátek, ale ani on se netrefil do černého.

Ve druhém dějství nevyužil šanci domácí Pelikán a o pár chvil později musel po druhé žluté do sprch. Přesilovku hosté využili okamžitě. Přímý kop Nedvěda do šibenice neměl chybu. Poté se ještě nechal vyloučit Fiala a srovnal tak stav sil na hřišti. V závěru si už domácí těsné vedení pohlídali.

„Chtěli jsme hlavně nepodcenit vstup do zápasu, protože vím, jak moc to pak ovlivní další vývoj. Stal se naštěstí opak a my dali rychlé góly a soupeř byl chvíli opařený. Postupně se začal oklepávat a první poločas se hrál fotbal nahoru dolů. V tom druhém už byl Žďár poměrně aktivní, z čehož pramenilo vyloučení našeho Pelikána i inkasovaná branka. Přesto si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ zhodnotil duel ždírecký trenér Martin Slavík.

Góly: 3. Mrázek, 6. Štukhejl – 78. Nedvěd. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 5:4. ČK: 1:1 (76. Pelikán – 85. Fiala). Diváci: 250. Poločas: 2:0. Ždírec n. D.: Bílek – Fikar, Jeníček, Veselský, Pelikán – Štukhejl, J. Novotný – Klimeš (90. Slavík ml.), Pátek (86. Dočekal), P. Novotný – Mrázek. Žďár n. S.: Sáblík – Štursa, Šindelka, T. Trojánek – L. Trojánek (76. Henzl), Vitásek, Nedvěd, Sodomka, Fiala – Kovář (63. Vokoun), Švoma (63. Komínek). Nejlepší hráči: Pelikán, Mrázek – Sodomka.