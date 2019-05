H. BROD – N. SADY 1:5

Soupeř přijel s jasnou taktikou, od první minuty hrál v defenzivním bloku a spoléhal na rychlé protiútoky. A domácí na to nedokázal zareagovat a v prvním poločase inkasoval tři branky z tří brejků. Sami domácí byli sice více na balonu, ale jejich útočné akce končili na vápně a navíc si nevytvořili vážnější příležitosti. Domácí vstoupili do druhé půle s tím, že nemají co ztratit. Dokázali snížit, kdy se po rohovém kopu prosadil Jakub Henek. Jenže o sedm minut později padl čtvrtý gól opět po brejku. Pak už Brod neměl psychické síly na obrat. Hosté ještě přidali pátou branku.

„Utkání se nám, vůbec nepodařilo. Soupeř potvrdil vzestupnou tendenci, kdy jsme nezastavili jejich vítězné tažení a jejich protiútoky. My jsme dnes předvedli špatný výkon v obraně,“ řekl havlíčkobrodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 54. J. Henek – 14. a 35. Spurný, 25. a 61. Šuba, 76. Ďuríček. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 0:3. H. Brod: Kubát – Svoboda, Štědrý, Vrzal (77. Hloušek), Cakl (46. Žáček) – Fikar, J. Henek, L. Peřina, Veselský – Pabousek, Pleva (76. Pártl). N. Sady: Zbořil – Krátký, Popelka, Spurný, Schlimbach – Škoda, Ďuríček, Pošusta (74. Boukhatem), Rus (77. Janeček) - Ždánský (80. Holub), Šuba. Nejlepší hráči: Veselský – Šuba, Ždánský.

ŽDÍREC N. D. – LANŽHOT 0:0

Domácím vyšel vstup do prvního poločasu na jedničku. Udávali tempo hry a vytvořili si i nějaké šance, jen tomu chyběla třešnička v podobě vedoucí branky. Nejblíže jí byl Štukhejl, který získal balon od Klimeše a zpoza malého vápna střílel mezi nohy brankáře, balon prošel, ale poskakoval po čáře, ale nakonec za ní nedoskákal. Velké šance měl i Veselský a Fikar.

Hned po návratu přicházely další šance domácích, ale bez gólového efektu. Nedal ani Pátek, ani Fikar. A tak se mohlo trestat na druhé straně, kdy se hosté dostávali více do hry, ale jejich střela skončila na tyči.

„Soupeř měl obrovskou kvalitu, ale kluci nebyli líní na krok. Hráli jsme hodně namáhavý fotbal. Ke konci nám pak trochu začaly docházet síly a soupeř se dostával více do hry. Ve finále tak bod beru. Byl to hodně těžký zápas,“ zhodnotil duel ždírecký kouč Martin Slavík.

Rozhodčí: Kolář. ŽK: 2:2. Diváci: 130. Ždírec n. D.: Bílek – Fikar, Jeníček, J. Novotný, Pátek (82. Málek) - Štukhejl, P. Novotný, Klimeš, Mrázek – Kolouch (73. Slavík ml.), Veselský. Lanžhot: Klimeš – Dobšíček, Hílek, Simandl, Bartoš (56. Bartal) – Kleiber (73. Lapin), Dovhanyuk (83. Martinek), Šenk, Včelka – Krejčíř, Mikúšek. Nejlepší hráči: P. Novotný, Jeníček – Klimeš.