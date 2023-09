Neprožívají vůbec podařený start do letošního ročníku a důvody jsou u obou klubů podobné. Pouhé dva body mají na kontě po pěti kolech moravskoslezské divize D fotbalisté Speřic a Velkého Meziříčí.

Oba celky z Vysočiny mají na svém kontě pouhé dva body a jen o jediný inkasovaný gól rozdílné skóre. Ne náhodou jsou tak v úplném spodku tabulky, kde je na tom hůř pouze bez jediného bodu poslední Břeclav.

Řada absencí, k tomu náročný los, to jsou klíčové příčiny dosavadních nezdarů. Speřice už narazily na dva největší favority letošního ročníku. Od Lanžhotu vyfasovaly pět, od béčka Zbrojovky dokonce šest branek. „Každý z těch dvou zápasů byl ale jiný,“ zdůraznil trenér TJ Dálnice Jiří Holenda.

A svá slova dále rozvedl. „Proti béčku Zbrojovky jsme neměli šanci, výsledek 0:6 hovoří jasně. Ale úvodní duel proti Lanžhotu byl super fotbal, který měl patřičný náboj,“ hodnotil porážku 2:5 Holenda.

Naposledy jeho ovečky podlehly v sobotu doma Velké Bíteši 0:3. „Velké cíle jsem si před zápasem, vzhledem k našim problémům se sestavou, nedělal. Ale i tak se bod uhrát dal,“ mrzelo jej.

A začal vypočítávat absence. „Klíčový útočník Svoboda je zraněný, uvidíme během týdne, jak to s ním bude vypadat. Ale nevypadá to dobře. Přitom bez něj jsme směrem dopředu poloviční,“ stýskal si.

Stoper Fukan v sobotu rovněž absentoval, ale „jen“ kvůli pracovním povinnostem. „Zraněný je také Jančík a aby toho nebylo málo, během zápasu s Bíteší jsme přišli o další dva hráče. Holenda si zřejmě poranil křížový vaz v koleni a Vágnera píchlo v zadním stehenním svalu,“ mračil se lodivod Speřic.

Přitom už v neděli čeká jeho tým velké derby na půdě Humpolce. „Jsou to citelné ztráty, ale musíme si s nimi nějak poradit. Něco v hlavě mám, co by se dalo dělat, ale uvidíme, zde se něco podaří realizovat,“ přemítal Holenda.

V prakticky totožné situaci se nachází také fotbalisté Velkého Meziříčí. Po jejich červnovém sestupu ze třetí ligy a odchodu řady opor se od celku ze Žďárska velké zázraky nečekaly. Po odehraných pěti kolech to však vypadá na opětovný boj o záchranu.

Po úvodních dvou remízách ve Ždírci a doma se Speřicemi přišly tři vysoké porážky. Na debakl 1:5 v Tasovicích navázaly domácí prohra 0:3 s béčkem Líšně a výprask 0:4 na půdě jen o skóre druhého Lanžhotu. „Líšeň k nám přijela posílená o hráče z druholigového áčka. Souboj s profesionálními fotbalisty pro nás jen těžko mohl dopadnout lépe,“ naznačil kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

V neděli proti stoprocentnímu favoritovi to nebylo lepší. „Za mě na tom byl Lanžhot ještě o stupínek lépe než béčko Líšně. Když jsem viděl, jaké typy hráčů má, jaký fotbal hrají, jak jim to funguje, tak jsou pro mě jasným aspirantem na první místo. Sice jsem ještě neviděl juniorku Zbrojovky, ale byla radost se na hru Lanžhotu dívat,“ vysekl poklonu druhému celku tabulky.

Letní trable se sestavou ve městě pod dálničním mostem ani s příchodem podzimu nekončí. „Neustále řešíme personální problémy, tím pádem i každý týden změnu rozestavení. Není tak možnost si na cokoliv zvyknout. Momentálně je naše situace obtížná,“ neskrýval.

Největší problém postihl Velké Meziříčí ve středu pole. „Radim Šuta půjde na operaci s kolenem, na podzim si tak vůbec nezahraje. Přitom středový ofenzivní hráč nám chybí ze všeho nejvíce. Aby toho nebylo málo, tak Pavel Mezlík, který tuto roli zkraje sezony plnil místo něj, se také zranil,“ hořce se pousmál Šimáček.

V průběhu týdne Deník čtenářům přinese komplexní hodnocení divize po úvodní třetině podzimu.