V dohrávce desátého kola podlehli divizní fotbalisté Ždírce nad Doubravou v Břeclavi domácímu celku 0:2 (0:1). Zimní přestávku tak stráví Ždírečtí na desátém místě tabulky se šestnácti body.

Fotbalisté Ždírce nad Doubravou (na archivním snímku v zeleném) nestačili v divizní dohrávce na Břeclav. | Foto: Jaroslav Loskot

Domácí šli do vedení již v sedmé minutě utkání, na což Ždírec nedokázal gólově zareagovat. „Celkově jsme v utkání připravili domácím hodně příležitostí našimi chybami. Zároveň jsem my netrestali jejich chyby. V tomto duchu se odvíjel celý zápas. Na šance to bylo zhruba 5:5, akorát oni dali dva góly a my ne. V zápase se tak naplno projevila bolístka, která nás trápila celý podzim,“ glosoval průběh posledního utkání podzimu trenér Ždírce Michal Votava

Porážka v Břeclavi znamená, že Ždírec přezimuje na desáté příčce tabulky. „Především máme málo bodů,“ uvědomuje si Votava. „Chtěli jsme mít dvacet až dvaadvacet bodů, máme jich šestnáct. S tím spokojení být nemůžeme. Mrzí nás především domácí ztráty, s Humpolcem, Meziříčím, Brodem… Tam jsme poztráceli zbytečné body. Na jaře nás čeká hodně nepříjemný boj.“