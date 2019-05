Havlíčkobrodsko – Divizní fotbalisté Ždírce zajížděli ke krajskému derby do Humpolce. Tam sice vedli, ale v poslední čtvrt hodince o všechny body přišli. Havlíčkův Brod si odvezl ze Strání bod za remízu.

Ždírec sestřelil dvěma brankami Pešek. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

HUMPOLEC – ŽDÍREC N. D. 3:2

V úvodu byl lepší Humpolec, kterému se dařilo dobře využívat křídelní prostory. Ve 21. minutě byl faulovaný Štěpán a Šerý dostal z penalty domácí do vedení. Ovšem ne na dlouho. Za dvě minuty si srazil centr do vlastní sítě Alt. To sebevědomím domácích otřáslo a až do konce poločasu měli převahu v poli hosté. Druhá půle začala tutovkou Šerého, který postupoval sám na brankáře, ale namířil vedle. Nerozhodný stav tak platil až do 70. minuty, kdy po dlouhém výkopu brankáře skóroval Pátek. Humpolec však lépe zvládl závěr. Dvakrát se prosadil Pešek. V prvním případě těžil z kolmé přihrávky Šerého, vítězný gól vstřelil po individuální akci Svobody.