Ždírec nad Doubravou – V posledním divizním kole se představil jen Ždírec, který zajížděl n hřiště Tasovic bez čtyř hráčů základní sestavy a podle toho také výsledek dopadl. Havlíčkův Brod si 29. kolo předehrál na začátku června. S Lanžhotem prohrál 4:2.

Ždírec si na závěr sezony odvezl bůra z Tasovic | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

TASOVICE – ŽDÍREC N. D. 5:0

Ždírec odjel do Tasovic bez čtyř hráčů základní sestavy a na výsledku to bylo znát. Na straně domácích byla větší kvalita, hlavně zakončení. Tatran si nakonec odvezl bůra. V prvním poločase si Tasovice vytvořily dvoubrankový náskok, když po centru pod sebe, poslal balon po zemi do sítě Švejkar. Pak přišla kolmice na Blahoudka a ten si už poradil. Po změně stran nejprve rozhodčí neuznal hostům branku na 2:1. A pak už úřadovali jen domácí, kteří ještě přidali tři branky.