Ždírečtí fotbalisté šli s jihlavským béčkem do vedení po nákopu zezadu, a po centru se odrazil balon po souboji s brankářem k Janu Novotnému a ten otevřel skóre. Po zbytek poločasu bylo utkání oboustranně zajímavé, ale branka už nepadla. Početná skupina fanoušků se dočkala až v 63. minutě, kdy Pelikán napřáhl z vápna a zvýšil na 2:0.

Hosté pak měli během chviličky několik šancí, ale ty výborně pochytal brankář Šmíd. Ždírec pak ještě po průnikové přihrávce v 87. minutě navýšil na 3:0. Jan Novotný poslal balon na Mrázka, který přesným centrem našel Klimeše. Ten prostřelil brankáře. „Překvapilo mě, že se přišla podívat početná divácká kulisa. Je ale pravda, že soupeř byl atraktivní. Musím říct, že jsme navíc viděli jedno z nejkvalitnějších utkání za poslední dobu. Fotbal byl rychlý a důrazný. Já jsem si to taky užíval. Soupeř byl běhavý a přijel v zajímavé sestavě. Na začátku si vytvořil šanci, ale do vedení jsme šli my. Pak za stavu 2:0 podržel brankář Šmíd, kterého jsme měli vypůjčeného z Pardubic. Všichni naši tři brankáře byli mimo. Nemohl jsem si přát lepšího soupeře, bylo to hodně kvalitní utkání,“ řekl ždírecký kouč Martin Slavík. „Výsledek 3:0 je ale zavádějící. Kdyby nás nepodržel brankář Šmíd, tak to s nulou neskončí. Je taky pravda, že jsme měli nějaké šance. Máme za sebou asi dvanáct tréninků a už se to pomalu začíná rovnat,“ dodal.

Havlíčkobrodský Slovan čekaly hned dva duely – s Rozsochatcem a Ledčí nad Sázavou. Trenéři protočili více jak dvacet fotbalistů. „Náš záměr během těchto zápasů byl jasný, vidět kluky na hřišti v zápase. Chtěli jsme, aby se každý odprezentoval a ukázal, co v něm je. Žádné velké taktické věci v tom nebyli. Od toho našeho kempu čekáme, že poznáme všechny hráče, co s námi trénují a postupem času pak budeme utahovat šrouby. Konkrétně zápas s Rozsochatcem, byl vyrovnaný a to nejen výsledkově, ale i předvedenou hrou. My jsme věděli, jak jsou týmy poskládaný. Nikdo není hned adaptabilní,“ uznal havlíčkobrodský kouč Josef Soural.

V Ledči sestava vypadala podobně. „Vystřídali jsme opět dvacet hráčů. Bylo to o tom, aby se každý ukázal individuálně. S Ledčí jsme měli balon víc na noze, byli jsme dominantnější, ale co se týče ohrožení branky, tak toho moc nebyli. Chtěli jsme po hráčích, aby hráli kombinačně,“ doplnil brodský trenér Josef Soural.

ŽDÍREC N. D. - JIHLAVA B 3:0

Góly: J. Novotný, Pelikán, Klimeš. Poločas: 1:0.

Ždírec n. D.: Šmíd – Bureš, Pelikán, Fikar, Málek – Koutný, Pátek, P. Novotný, J. Novotný – Mrázek, Vopršal. Střídali: Klimeš, O. Slavík, Soukup, Burdun.

Jihlava B: Jágrik – M. Pavlík, Kolčava, Mikuška, M. Fila - Pavlas - Havlín, L. Fila, Křivánek, Matulka - Chok. Střídali: Homolka, Jiroušek, Trnka.



H. BROD – ROZSOCHATEC 3:3

Góly H. Brodu: P. Karlík, Fikar, Darkeh. Poločas: 2:2.

H. Brod: Soukal - Pazderka, Štědrý, Hloušek, Cakl – J. Henek, Synecký – P. Karlík, Kučera, Fikar – Horn. Střídali: Látera, Dočkal, Bouma, Pabousek, Tuhý, Novák, Darkeh.



LEDEČ N. S. - H. BROD 0:1

Gól: Žila. Poločas: 0:1.

H. Brod: Mazánek – Malimánek, Dejl, Turek, Peca – Kučera, L. Peřina, Němec, Časta, Coufal – Žila. Střídali: T. Karlík, Báča, Pártl, Nešpor, D. Henek, Janovský, Prchal, Šilhart, Darkeh.