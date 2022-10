Mají co napravovat. V pátek od 18.00 čeká na fotbalisty FC Vysočina Jihlava utkání 11. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, v němž na domácím stadionu přivítají Prostějov.

Na stadionu v Jiráskově ulici na sebe narazí dva celky, které se v posledních týdnech nepotkaly s dobrou formou. Vysočina se po dobrém startu do sezony čtyřmi porážkami v řadě tabulkou propadla až na desáté místo. Hanácký klub je dokonce předposlední.

Naposledy Jihlava vybouchla na pražské Julisce, když Dukle podlehla vysoko 0:5. „Duel na Dukle jsme společně s realizačním týmem důkladně rozebrali a hráčům jsme ukázali věci, které se nám stávat nesmějí. Viděli jsme, že jsme do čtyřicáté minuty byli o něco lepším týmem, ale poté jsme navršili spoustu chyb,“ komentoval prohru pro klubový web kormidelník FC Vysočina Jan Kameník.

Po debaklu došlo už také na pohovory s hráči. „Ve spolupráci s vedením klubu jsme k hráčům promluvili. Šlo především o motivační slova s důrazem na to, abychom se nyní spojili, semkli síly a odrazili se k lepším výsledkům,“ sdělil.

Nějakou skepsi však Kameník na svých svěřencích nepozoroval. „Během uplynulých tréninkových dnů jsem nezaznamenal, že by hráči měli hlavy dole. Naopak u nich vidím zvýšenou motivaci a chuť do práce. Prostě udělat vše pro to, abychom páteční utkání zvládli,“ zdůraznil kouč FC Vysočina.

Nevyloučil rovněž, že by v základní sestavě pro páteční utkání mohlo dojít ke změnám. „O sestavě samozřejmě intenzivně přemýšlíme. Každopádně nás těší, že při jejím skládání můžeme počítat se všemi hráči, kromě zraněného beka Křišťála. K dispozici je tedy i Selnar, který nám scházel na Dukle,“ prozradil.

Ačkoliv je Prostějov v tabulce hodně dole, rozhodně se nedá podcenit. „Tým trenéra Šustra disponuje výbornou defenzivou, dobrou organizací hry a schopností hrát z hlubokého obranného bloku. Dokážou se vzájemně zajišťovat a být v dostatečném počtu pod balónem. A v momentu zisku míče rychle zaútočit,“ naznačil silné stránky dnešního protivníka.

O největším nebezpečí v sestavě soupeře mají v Jihlavě jasno. „Klíčovou roli hraje zkušený pětigólový ofenzivní hráč Koudelka, dále pak nebezpečný útočník Píchal nebo rychlý křídelník Kušej. Dobré parametry mají také urostlí stopeři Gáč a Bialek, kteří dokážou zahrozit i ze standardky,“ upozornil Kameník.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 11. KOLO

PÁTEK: JIHLAVA – Prostějov (18.00).

SOBOTA: Vyškov – Varnsdorf, Chrudim – Dukla Praha (oba 10.15), Karviná – Opava (16.00).

NEDĚLE: Sparta Praha B – Líšeň (10.30), Táborsko – Třinec, Vlašim – Příbram (oba 16.00).

PONDĚLÍ: Olomouc B – Slavia Praha B (15.00).