Důležité body, těší výhra Selnara. Chyběla nám ale větší odvaha, dodal Kameník

/VIDEO/ Posun do horní poloviny tabulky. Netradiční složení sestavy, ofenzivní styl hry, řada neproměněných šancí. Zajímavé utkání bylo naservírováno fanouškům v sobotním utkání 25. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi Vysočinou a Prostějovem. Duel nakonec rozhodla trefa hostujícícho Zukala do vlastní branky, která přinesla další tři body do jihlavské pokladničky. „Důležitá výhra,“ pokýval hlavou středopolař hlavy Jakub Selnar.

Trenér Jan Kameník hodnotí vítězství Vysočiny nad Prostějovem. | Video: Deník/Karel Líbal

Fotbalisté Vysočiny sice ve středu podlehli v domácí dohrávce Chrudimi, v sobotu se ale plně rehabilitovali a vrátili se na vzestupnou cestu tabulkou. Po třetí výhře a pátém bodovém zápase z posledních šesti kol poskočili na osmou příčku tabulky s desetibodobvým odstupem na sestupovou příčku. „Po středeční porážce je to pro nás důležitá výhra a tři body. Potřebovali jsme se opět chytnout a je jedině dobře, že jsme to zvládli," netajil spokojený záložník Vysočiny Jakub Selnar. Bývalý trenér Jihlavy a současný kouč Hanáků Daniel Šmejkal středeční duel Vysočiny s Chrudimí sledoval přímo na stadionu, čehož si byl jeho domácí kolega Jan Kameník dobře vědom: „Do utkání jsme dobře vstoupili. Chtěli jsme soupeře překvapit, hráli jsme na tři stopery. Nové rozestavení hráči navnímali dobře a dokázali jsme se prosadit." První šanci si vytvořili domácí už ve druhé minutě, další průběžně následovali po celý první poločas. „Tvořili jsme si šance, ale z jejich gólmana jsme udělali muže zápasu. Chytil nám celou řadu šancí," ocenil soupeřeva gólmana Michala Bártu, který na brankové čáře doslova čaroval, Kameník. Aktivita Jihlavanů byla oceněna osm minut po přestávce. Selnar poslal z levé strany nadýchaný centr do vápna hostů, kde míč nešťastně hlavičkující stoper Zukal nadzvedl před připraveným Bártou i útočníkem Vysočiny Tallem a poslal jej do vlastní sítě. Vedoucí branka domácí neuklidnila, hosté pochopitelně ožili a začalo to vřít i před Vejmelou. „Za stavu 1:0 nám chyběla větší odvaha a přežili jsme i dvě takové větší příležitosti hostů," uznal Kameník. Vysočina tak zakončila třetí anglický týden v řadě vítězně. A čeká ji další. Ve středu nastoupí v Praze proti béčku Sparty, v neděli přivítá Viktorii Žižkov. Podle Selnara zvýšený zápřah v tomto měsíci týmu nevadí. „My bychom nejraději jenom hráli. Je to lepší. Méně se trénuje, zápasy jdou rychle za sebou," uvedl a dodal s úsměvem: „Hráčů máme dost." Celé hodnocení utkání trenérem Kameníkem si poslechněte v našem videu.