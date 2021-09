Líšeň - Vysočina Jihlava 2:1 (1:1) Branky: 37. Jeřábek, 90+3. Silný (pen.) – 35. Selnar. Rozhodčí: Batík – Pečenka, Slavíček. ŽK: 35. Matocha, 41. Pašek, 76. Kučera (všichni Líšeň). Diváci: 523. Líšeň: Veselý – Lutonský, O. Ševčík, Jeřábek, Pašek – Matocha (80. Zikl) – Stáňa, Málek, Kučera, Rolinek – Silný. Vysočina Jihlava: Vejmola – Křišťál (81. Ritter), Pojezný, T. Vlček, T. Svoboda – Selnar (81. Fila), Lacko (C), Tureček, Peřina (67. Štefánek) – Vedral (72. Zoubele), Arroyo (72. Tall).

Celek z Vysočiny se dostal v utkání do vedení jako první. V 35. minutě se prosadil střelou z hranice pokutového území Jakub Selnar. Líšeň na jeho trefu okamžitě zareagovala, když za dvě minuty po rohu doklepl míč do sítě Michal Jeřábek.

