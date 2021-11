Tři zápasy, třikrát bez zásahu. Během deseti dnů se jihlavští fotbalisté utkali třikrát s pražskými protivníky. Ale sparťanskou, klokaní ani žižkovskou svatyni nedobyli. Ve druhé lize tak získali za dvě bezbrankové remízy dva body, z poháru se po porážce 0:1 poroučeli. Zmíněnou pražskou cestu zhodnotil pro Deník asistent jihlavského trenéra Jozef Pavlík.

V utkání 13. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi žižkovskou Viktorií a Vysočinou Jihlava branka nepadla. | Foto: Deník/Karel Líbal

Trenére, ve třech zápasech ani jeden gól. Je to náhoda, nebo máte s koncovkou opravdu velké problémy?

Je to bohužel naše největší slabina. To si musíme přiznat. Máme s tím problémy od začátku sezony. Máme sice alespoň Filipa Vedrala a jeho čtyři góly, ten to tak nějak drží, ale nikdo se k němu zatím nepřidává. To nás zabíjí a okradlo nás to i o vyšší bodový zisk.