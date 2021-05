Jaký byl pro vás návrat na jihlavský stadion?

Moc jsem se sem těšil. Odehrál jsem tady tři a půl roku, myslím, že i úspěšně. Myslím, že to byl pro diváky atraktivní zápas. Vyhrát mohla obě mužstva. Bylo hodně šancí, střel. Nakonec se to přiklonilo k Jihlavě. Gratuluji jim, udělali tím důležitý krok k záchraně.

V prvním poločase jste se v jedné ze šancí objevil i vy, míč ale do sítě cestu nenašel…

Míč mi sedl na nohu, myslím, že jsem to ze vzduchu z první trefil hodně slušně. Bohužel pro nás tam skočil obránce a míč zablokoval. Měli jsme tam ale i další šance. Nedali jsme je a domácí nás potrestli. Jednou jsme neodkopli míč, potom jsem já udělal penaltu, když jsem byl pozdě v souboji. Naštěstí jsme dali po pauzy také gól. Tím jsme si pomohli, dokázali vyrovnat a bylo to otevřený až do konce.

V utkání jste měl i třetí výrazný moment, když jste vstřelil zmíněnou vyrovnávací branku na 2:2. Ten míč jste do branky doslova dotlačil, že?

Nejdříve jsem hlavičkoval, už to měl být gól. Potom jsem to tam nadvakrát uklízel. Gól to byl, míč byl opravdu za čárou.

Vysočina je teď už jiným týmem, než když jste s ní bojoval o návrat do první ligy. Co říkáte na cestu, kterou se nyní klub vydal?

Já to chápu, je to z ekonomických důvodů. My jsme tady měli kádr na to postoupit. I vedení to chtělo, udělalo pro postup maximum. Bohužel se to nepodařilo, skončili jsme v baráži. Všichni víme, jak to tenkrát bylo… Nyní se Jihlava vydala jinou cestou, sází na mladé hráče. Má nadějné hráče typu Ritter, Shudeiwa, a já jim přeji jen to nejlepší.

Když jste zmínil baráž s Karvinou. V souvislosti s tím, co v posledních měsících všechno vyplynulo na povrch. Ukazuje to, že to asi opravdu nemuselo být košér?

Ne nemuselo. Ono to nebylo! To prostě víme. Už je to dva roky, nechme už to být. Pro Jihlavu je to škoda, ale to je život.

Současní jihlavští mladíci hrají občas hodně živelně a přináší to výsledky plné gólů. To se musí líbit i vám?

No jasně. Když kvalitu nahrazujete právě tou živelností a bojovností, ti kluci jsou mladí, musí prostě běhat. Ale už nyní prokazují, že jsou to dobří fotbalisté. Myslím si, že se to Jihlavě v dobrém vrátí.

Proběhlo před zápasem nějaké hecování?

Ani ne. Jenom jsem si volal se Standou Klobásou, to bylo všechno.