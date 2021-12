/FOTOGALERIE/ Solidní začátek. První půlrok na pozici hlavního trenéra FC Vysočina Jihlava má za sebou Jan Kameník. V polovině soutěže je jeho mladý tým ve bezpečném středu druholigového pořadí. S výkony týmu je spokojen, trápí ho ale špatná produktivita celku. „Při lepší koncovce by přišlo i více bodů,“ uvědomuje si kouč.

Trenér FC Vysočina Jihlava Jan Kameník. | Foto: Deník/Karel Líbal

Trenére, jak hodnotíte vystoupení týmu v první polovině soutěže?

Tým pracoval slušně do defenzívy, ale stále je potřeba hodně věcí zlepšit. Určitě nás trápila ofenzíva, branek jsme nevstřelili takové množství. Při lepší koncovce by přišlo i více bodů. Některé výkony stály na dobrých základech, ale právě lepší produktivita nám chyběla. Není to však jen o finální části. Je to také o záloze a součinnosti všech řad. Prostor pro zlepšení je velký.