Od začátku utkání jste byli fotbalovější, měli více příležitostí. Jak jste viděl první poločas z lavičky?

Začali jsme dobře, do patnácté minuty jsme měli tři čtyři takové dobré pozice, ze kterých jsme mohli skórovat. Jenže potom jsme se jakoby uspokojili z naší hry.

Po změně stran jste do utkání naskočil a v tlaku ještě přidali. Proč jste nedotáhli utkání k vítěznému konci?

Ve druhém poločase jsme měli velké šance, potom jsme dali gól. Jenže jsme se opět spokojili se stavem. Nevím, z čeho to pramení. Takovéhle chyby prostě nemůžeme dělat.

Jste spokojen alespoň s tím, že jste po sedmi měsících znovu nastoupil do zápasu?

Samozřejmě jsem rád, že jsem konečně dostal šanci. Proto jsem také tvrdě trénoval. Nebyl jsem v optimální formě, což se odrazilo v tom, že jsem ani nebyl nominovaný k zápasům. Věřím, že teď už to půjde a přidám i další góly. I když bych svůj gól vyměnil za naši výhru. S tím se ale teď už nedá nic dělat.

Vaše branka byla velmi pěkná. Dlouhé sólo a přesné zakončení. Takto jste to plánoval?

Ani jsem nepřemýšlel nad tím, že půjdu až do branky. Chtěl jsem vyvézt míč do rychlého útoku. Viděl jsem, že přede mnou je hráč, tak jsem jej obešel. Potom tam byl už jen stoper, jeden na jednoho. Bylo to o tom, zda to zvládnu, nebo ne. Povedlo se a dal jsem gól. Bohužel jsme potom také inkasovali. To by se nám nemělo stávat.

Dal jste někdy podobnou branku?

Po takovém sóle jsem ještě gól nedal. Určitě patří k mým nejhezčím.

Po restartu ligy jste ještě nevyhráli. Nyní vás čeká domácí souboj s Hradcem Králové, dalším aspirantem postupu. To bude už asi poslední šance, jak zabrat, že?

Doufám, že uděláme všechno proto, abychom potěšili diváky. A my abychom se konečně dostali do optimální formy. Tři zápasy bez výhry, to nepomůže žádnému mužstvu k vyšší morálce.