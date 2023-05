Trenér David Oulehla, který se mužstva ujal jen pár dnů před záchranářským zápasem, tak zahájil své působení na lavičce FC Vysočina tím nejlepším možným způsobem. „Musím poděkovat asistentům Josefovi Vrzáčkovi a Tomášovi Pokornému, kteří mi v úvodním hektickém týdnu hodně pomohli a předali cenné informace,“ neskrýval Oulehla pro klubový web.

Těsné páteční vítězství se ovšem nerodilo úplně lehce. Fotbalisté Jihlavy si během úvodní čtvrthodiny druhé půle vybudovali dvoubrankový náskok, ale už o dvě minuty později Třinec snížil a zadělal na drama.

Ve Velkém Meziříčí velebili gólmana. Byl mužem zápasu, neskrýval trenér Šimáček

To ostatně v pozápasovém rozhovoru připustil také kouč FC Vysočina. „Bohužel jsme si situaci zkomplikovali inkasovanou brankou. Velká škoda, že přišla tak brzy. Myslím si, že kdybychom dvoubrankové vedení udrželi déle, tak by se v třinecké defenzívě objevila okénka, které jsme mohli využít ke vstřelení dalších branek,“ potvrdil Oulehla.

Na výkonu svých oveček našel nedostatky. „V první půli se nám nedařilo tak, jak bychom chtěli. Navíc soupeř hrozil brejky a šance přišly vlastně až v závěru poločasu. Do druhého dějství jsme šli s cílem vstřelit úvodní branku a strhnout vítězství na svoji stranu. A nutno říci, že druhá pětačtyřicetiminutovka měla z naší strany lepší parametry,“ ocenil.

Za zisk tří bodů byl ale moc a moc rád. „Těší mě, že jsme duel zvládli a dává nám to určitý klid do další práce ve zbývajících druholigových kolech a týdnech. Uděláme vše pro to, abychom náš úkol společně zvládli,“ prozradil.

FOTBALOVÝ VÍKEND: Postupové oslavy Pelhřimova do divize se ještě odkládají

Vrásky na čele ale dělají trenérskému týmu Jihlavy četná zranění. „To je bohužel jarní realita FC Vysočina. Trvale schází celá řada zraněných či nemocných hráčů. Aktuálně Shudeiwa, Piško, Ogiomade, Křivánek, Peřina a Vítek. Šanci tak dostávají mladí a talentovaní fotbalisté,“ dodal Oulehla.

V dalším kole se fotbalisté FC Vysočina v neděli dopoledne utkají na stadionu v Horních Počernicích s juniorkou pražské Slavie.