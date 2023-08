Především skalp přeborového protivníka byl překvapující.

A to nám v tom zápase chyběli tři hráči. Navíc jsme v něm měli vyloučeného a dohrávali jsme v deseti. Ale kluci bojovali. S výkony týmu v poháru jsem spokojen.

Stihli jste i „obyčejnou“ herní prověrku?

Hráli jsme ještě další dvě přípravná utkání. S Vrdama, které také postoupily do 1. A třídy (ve středních Čechách), jsme vyhráli 4:1. A s čáslavským béčkem jsme vyhráli 3:2. To je také tým á třídy. V přípravě se nám dařilo, to mě těší.

Je vůbec něco, co vás aktuálně trápí?

Mrzí mě, že se nám zranili dva hráči. To bude asi pro sezonu problém, protože moc hráčů nemáme.

První zápas

Premiéra v 1. A třídě Tisu zhořkla. Tým se sice hned v 1. minutě dostal zásluhou Tomáš Vacka do vedení, nakonec se ale radovala hostující Třešť po výhře 3:2 (2:2). Ve druhém kole se Tis představí na půdě Lípy.

S jakým kádrem tedy půjdete do nové sezony?

Do Mírovky nám odešel náš nejlepší střelec Jan Marek (v minulé sezoně dal jedenatřicet branek – pozn. aut.). Nepřišel naopak nikdo. Měli jsme původně dost lidí, což se po zmíněných zraněných trošku změnilo. Pořád je nás ale čtrnáct patnáct. A zapojujeme i dorostence.

Vloni byla vaše nová skupina extrémně vyrovnaná. Vaši soupeři na to budou letos již připravení. Nebudete mít proti nim v tomto směru trošku zkušenostní hendikep?

Nemyslím si, že by to měla být nějaká naše nevýhoda. Máme dost zkušený tým s hráči, kteří hráli i ve vyšších třídách. Syn Ondřej hrál v Čáslavi, Karlík hrál za béčko Havlíčkova Brodu… Strach ze soutěže opravdu nemáme.

S jakým cílem tedy půjdete do nového ročníku? Vloni jste byli zvyklí vyhrávat. Nepřetavíte svoji aktuální euforii v pokus o další postup?

Ne ne, to není naším cílem. To bychom museli ještě posílit o další minimálně dva hráče, takže určitě po tom netoužíme. Hlavně nechceme mít žádný problém se sestupem. Rádi bychom hráli ve středu tabulky. Náš herní projev by měl být stejný jako vloni. Nedostávat góly a vyhrávat.