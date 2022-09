Že to není náhoda, poznali i jihlavští hráči. Ti šli do vedení čtyři minuty před poločasovou přestávkou. K pokutovému kopu se postavil Vedral a poslal FC Vysočina do vedení – 0:1.

Jenže vstup do druhé půle svěřencům trenéra Jana Kameníka vůbec nevyšel. Už po deseti minutách vyrovnal Kraják. Další branka už nepadla a došlo na prodloužení.

Favorit své střelecké trápení protrhl až ve 108. minutě, v níž se prosadil Svoboda. O pár chvil později definitivně rozhodl Tall – 1:3.

Soupeře pro třetí kolo MOL Cupu určí fotbalistům Jihlavy až los.

MOL CUP - 2. KOLO

LIBIŠANY - JIHLAVA 1:3 pp

Branky: 54. Kraják – 41. Vedral (PK), 90.+18. Svoboda, 90.+24. Tall. Rozhodčí: Krejsa. ŽK: 1:1. Diváci: 598. Poločas: 0:1. Jihlava: Soukup – Svoboda, Vedral, Piško (62. Lacko), Peřina (91. Selnar) – Tureček, Shudeiwa – Křivánek (80. Farka), Ogiomade (62. Křehlík), Fila (72. Zahradník) – Araujo-Wilson (62. Tall).