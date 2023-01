Přesto Vojtěch Křišťál nastoupil na celý sobotní přípravný duel se Živanicemi: „Zatím trénuji normálně s Vysočinou,“ potvrdil.

Na jeho touze po odchodu se však nic nemění. „Každý fotbalista se chce posouvat výš. Mám tak nastavený i svůj osobní cíl,“ vysvětluje odchovanec klubu.

Odchod z Jihlavy má naplánovaný pouze do nejvyšší soutěže. Angažmá v jiném druholigovém celku nepřipadá v úvahu. „Cílím primárně na angažmá v první lize,“ má jasno Křišťál. „Je to vyšší stupínek v kariéře. Druhá liga je maximálně vyrovnaná, tam velké rozdíly nejsou. Proto bych si chtěl vyzkoušet první ligu, což je sen každého malého kluka, když začíná s fotbalem. To je hlavní důvod mé touhy po posunu.“

Pondělní informace serveru isport.cz hovořila o tom, že je s hráčem domluvená olomoucká Sigma. Smlouva by měla být platná od prvního července, jedná se ale i o příchodu již nyní. „V současné době se všechno řeší, takže bych o tom nerad zatím hovořil,“ nechtěl cokoliv konkrétního prozrazovat Křišťál.

Lukáš Vaculík se vyjádřil, že v klubu budou raději dávat přednost hráčům, kteří mají pro klub z dlouhodobějšího hlediska větší perspektivu. Počítá Křišťál i s možností, že by mohl zůstat půl roku bez fotbalu? „To je na každém člověku, jak tohle uchopí. Když to nastane, musí být hlavně mentálně nastavený, aby se nadále udržoval a byl psychicky odolný vůči takové situaci,“ odmítl spekulovat Křišťál.

Přivítá nejvyšší tuzemská soutěž již na jaře další jihlavský talent?