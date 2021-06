KONEČNÉ SEDMÉ MÍSTO

Fotbalové utkání mezi FC Vysočina Jihlava a FK Dukla Praha.Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot

„Těžko říci, jestli je to odpovídající. Já na to koukám trošku jinak než z hlediska umístění. Buď hrajete o postup, nebo o záchranu. Možná to bude znít blbě, ale všechno, co je mezi, je takové nezajímavé. Ono samozřejmě vypadá jinak, jestli jste třetí nebo dvanáctí, ale nic z toho nemáte. V další sezoně musíte znovu prokazovat, že do té soutěže patříte. Pro mě je důležité, aby hráči prokazovali touhu stále se zlepšovat a příští sezonu na to dokázali navázat. To je i jeden z důvodů, proč byl letošní tým tak mladý. Aby mohl výkonnostně růst a hráči se posouvat do ligových týmů.“