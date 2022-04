Theodor GEBRE SELASSIE

obránce, ve Slavii s Belaidem v sezoně 2007/2008

(za FC Vysočina nastupoval v letech 2005-2007, aktuálně hraje nejvyšší soutěž za Slovan Liberec)

Zdroj: Deník/Appeltauer Jaroslav

„Já si toho zas tolik nepamatuji, přece jenom je to patnáct let. (směje se) Přišli jsme do Slavie společně. On tenkrát držel basu především s Mickaëlem Tavaresem. Hodně se spolu bavili, což je pochopitelné. Byl to velmi kvalitní technický hráč, silný na míči, ale nějaké konkrétní společné zážitky nemám.“