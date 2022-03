Zlatohlávek dvěma góly zařídil obrat. Vlašim je dál drží druhé místo

Parádní jaro v jejich podání pokračuje. Fotbalisté Vlašimi vyhráli potřetí za sebou a stále si drží vybojované druhé místo ve FORTUNA:NÁRODNÍ lize. V 19. kole odnesla jejich produktivitu Vysočina Jihlava, které se sice dostala do vedení, ale vyhráli nakonec domácí, když všechny tři góly dát do poločasu. Dvakrát se trefil navrátilec do sestavy Tomáš Zlatohlávek.

Vlašim doma porazila Jihlavu 3:1. | Foto: Ondřej Jícha

Kanonýr Deníku KANONÝR DENÍKU: Dvořák nemá rád Bárbínky, daří se mu proti Světlé nad Sázavou /VIDEO/ Před začátkem druhé poloviny letošní fotbalové sezony oslovil Deník nejlepší střelce… Přečíst článek > Bez jednoho dne půl roku chyběl na hřišti. Nyní nastoupil Zlatohlávek v základu a za důvěru se odvděčil trenérovi Martinovi Hyskému dvěma góly, které znamenaly obrat domácích. „Bylo důležité, že jsme odpověděli vyrovnávacím gólem a že jsme v tom hned pokračovali i do poločasu. Pak už jsme zápas kontrolovali,“ těšilo 21letého útočníka, jenž ve Vlašimi hostuje z Olomouce. Domácí přitom vstoupili utkání hůře. Jako první se prosadila Jihlava. Její vedení ale mělo pouze jepičí život. Po dvou minutách se Zlatohlávek prosadil poprvé. Uběhlo dalších deset minut a přišel druhý zásah. Obě trefy přitom byly z dorážek. „Každý útočník má dohrávat situaci, pokud není míč v zámezí. I trenéři nám říkali, že máme dobíhat každou střelu a že se míč odrazí a ono se tak stalo,“ komentoval autor dvou branek. Benešov zvládl duel o šest bodů. Důležitou výhru trefil Stejskal Třetí uklidňují přidal do přestávky střelec jara Jan Suchý, který se v dresu Vlašimi trefil zatím v každém utkání. Po změně stran se obraz hry změnil. Aktivita domácích rázem zmizela. „Je to tak. Řekli jsme si v šatně, že chceme pokračovat v nasazení. Průběh tomu ale nenasvědčoval a do druhé půle vstoupila lépe Jihlava,“ přiznal Zlatohlávek. Kýženého kontaktního gólu se ale nedočkala, a tak Vlašim zvítězila 3:1. Zlatohlávek tak zažil nejlepší možný návrat na hřiště okořeněný nejen výhru, ale dvěma góly a především tím vítězným. „Jsem určitě šťastný. Je to ale práce celého týmu. Všichni makáme na sto procent na tréninku a pak se nám to vrací v zápasech,“ rozplýval se vlašimský útočník. Vlašim – Jihlava 3:1 (3:1) Branky: 11. a 32. Zlatohlávek, 40. Suchan – 10. D. Krčík. ŽK: 1:3. ČK: 93. Kneifel – 93. Křišťál. Rozhodčí: Dorušák – Líkař, Žurovec. Diváci: 490. Vlašim: Vágner – Hošek, Broukal, P. Breda, V. Svoboda – Suchan (90. Zinhasović), Křišťan, Icha (86. Lehoczki), Rigo (90. Krunert) – Zlatohlávek (58. Kneifel), Jurásek (58. Solomon).