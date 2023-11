Kanonýr Miroslav Křikava

Fotbalová Světlá nad Sázavou se znovu mohla spolehnout na svého dvorního kanonýra Miroslava Křikavu. Na podzim vstřelil šestnáct gólů a stal se nejlepším kanonýrem skupiny A v 1. A třídě. K tomu přidal dalších osm branek za béčko v 1. B třídě. Jak se takový zkušený hráč trénuje? „Trénuje pravidelně, ale u něj už jde spíše o to připravit ho motivačně, aby byl na soupeře nachystán. To v jeho případě bohatě stačí,“ uvedl trenér Jan Pohnětal.

Při pátrání po zápasech, ve kterých lídr ztratil body, je první na ráně poslední zápas. Světlá v Kostelci ztratila dva body v duelu, ve kterém vedla již 3:1. „Samozřejmě i to mrzí, avšak po průběhu utkání je asi dělba bodů zasloužená,“ ohlíží se Pohnětal. „My jsme mohli po nějakých pětadvaceti minutách prohrávat 0:4. Ve druhé půli se nám zásluhou střídání podařilo vrátit do hry, skóre jsme otočili. Nakonec to skončilo 3:3, ale řekl bych, že to je opravdu spravedlivá remíza. Spíše mě trápí ztráty bodů v Rozsochatci (1:2) a doma s Mírovkou (2:3),“ dodává kouč.

Světlá na podzim nastřílela druhý nejvyšší počet branek a měla druhý nejnižší počet inkasovaných gólů. „S tak kvalitní defenzívou jsem před sezónou ani nepočítal. Ve Světlé vždycky, i v dobách, kdy jsem ještě sám hrával, převládal útok nad obranou. Naše hra dozadu mě proto hodně těšila. A pokud jde o útok, s panem Křikavou je to letitá světelská klasika,“ chválí nejlepšího kanonýra Pohnětal.

Je nasnadě, že pro krále podzimu nemůže být do druhé části sezóny jiný cíl, než se pokusit zabojovat o postup do přeboru. Této výzvy se ve Světlé nebojí. „Tuto ambici máme hned od okamžiku, kdy jsme z přeboru spadli. To už je sedm let, tedy docela dlouho,“ potvrzuje Pohnětal. „Naším cílem je určitě se do přeboru vrátit. Doufám, že to naši mladíci na jaře zvládnou především v hlavách, až se ten chleba začne opravdu lámat. Že budeme mentálně natolik silní, abychom se s tím dokázali popasovat jako na podzim.“

Cesta ke splnění této mety povede i přes duely na hřištích Tisu i Pohledu. Největších konkurentů FK Bohemia ve skupině. „Myslím si, že na tom se asi opravdu nic měnit nebude. Tyhle tři týmy budou zřejmě největšími adepty postupu,“ odhaduje Pohnětal jarní dění.

Na to se musí tým pečlivě připravit. Co čeká Světlou v zimní přípravě? „Zaměříme se na zlepšení kondiční stránky hráčů a před startem jara máme naplánováno pět přípravných utkání,“ prozradil Jan Pohnětal.