Někomu se podobný kanonýrský počin nepovede za celou kariéru. Martin Lančarič si však střelecké hody zopakoval poněkolikáté. „Už jsem v jednom zápase vstřelil i sedm gólů, takže jsem podobný pocit zažil. Tenhle zápas se mi povedl, ale bylo to zásluhou výkonu celého týmu,“ odmítá velkou slávu kapitán Lučice.

Jeho tehdejší oběť? „To bylo někdy před čtyřmi či pěti lety proti Antonínovu Dolu,“ vzpomíná Lančarič.

Fotbalistům Lučice podle trenéra Michala Šťastného vyšel vstup do 1. B třídy náramně. Tým se po čtyřech zápasech vyhřívá na druhém místě tabulky. „Určitě to překvapilo i nás, nečekali jsme takto dobrý start. Trošku nás mrzí ta jedna porážka (v minulém kole v Novém Rychnově 1:3 – pozn. aut.), ale to je fotbal,“ netají za kabinu Lančarič.

Ten nyní ve prospěch týmu dává své zkušenosti. Ve svém fotbalovém životopise má i divizní angažmá ve Slavoji Polná. „Ten rok tam mi dal hodně. Vzpomínám na to moc rád. Věk ale člověk nezastaví,“ krčí rameny sedmatřicetiletý fotbalista.

Lančarič se díky svým čtyřem trefám posunul na čelo střeleckého žebříčku soutěže. Zapsáno má po čtyřech kolech šest gólů. Cílí na titul nejlepšího střelce soutěže? „Tohle už naprosto vynechávám,“ usmívá se Lančarič. „Když jsem byl mladší, tak jsem to sledoval. Teď si jdu jen zahrát, po zápase si dám pivo a klobásu, a to mi úplně stačí. Ani nevím, jak si v žebříčku stojím.“

Spíše cílí na co nejlepší umístění Lučice v soutěži. „Rádi bychom se i nadále pohybovali do třetího pátého místa, prostě nahoře v tabulce. Máme docela dobře složený mančaft a šlape nám to,“ věří spoluhráčům Martin Lančarič.