CHOTĚBOŘ – PŘIBYSLAV 0:1

Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře: První poločas byl z naší strany tragický, ani nezaslouží žádný komentář. Byli jsme nedůrazní, zbabělí, všude jsme byli pozdě a z toho také pramenila branka. Ve druhém poločase jsme měli tlak, ale vepředu jsme bezzubí a i kdyby přijel soupeř z okresního přeboru, tak branku nedáme. Těžko najít recept. Šance si vytvoříme, máme nebezpečný situace, ale nedáme je.

Jiří Stejskal, trenér Přibyslavi: My jsme se snažili být aktivní, hrát trochu kombinačně a tlačit se do předbrankového prostoru a jedna tato situace nám vyšla. Šance byly z obou stran, fotbal byl celkem vyrovnaný, ale my jsme měli o jednu dvě šance víc. My jsme si ve druhé půli ani neškrtli. Chotěboř byla suverénně lepší. Měla dost významných závarů před naší brankou. A kdybychom neměli v brance Pazderku, tak nevyhrajeme. Je to pro nás hodně šťastné vítězství.

LEDEČ N. S. - V. MEZIŘÍČÍ B 2:3

František Polák, trenér Ledeč n. S.: Byl to vyrovnaný zápas. Soupeř šel do vedení po standardce, to je naše klasika. Byli jsme opět nedůrazní. Pak jsme se snažili o vyrovnání, což se povedlo. Po standardce se nám podařilo jít do vedení. Jenže jsme soupeři darovali dva góly. Nechali jsme ho jít do zbytečného brejku a následně přišla dětinská chyba při autovém vhazování. To jsem neviděl ani v žácích. Už jsem myslel, že za stavu 2:1 to dotáhneme konečně do vítězného konce. Zápas jsme si prohráli sami, darovali jsme vítězství soupeři. Ovšem tím vůbec nechci shazovat výkon Meziříčí, ale šlo porazit.