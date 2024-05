Do druhé poloviny se přehouplo fotbalové jaro. Také ve dvaadvacátém kole jsme zaznamenali několik zajímavých výkonů. Byť tentokráte žádné velké střelecké manévry jednotlivců neprobíhaly. Hlasovat pro své nominované favority můžete opět do čtvrtečního poledne.

Vladislavští fotbalisté (ve žlutém) doma nadělovali. Jejich ostrostřelec je rovněž mezi nominovanými hráči na Hvězdu víkendu. | Foto: Deník/Karel Líbal

Jen dva hattricky viděli fanoušci ve víkendových zápasech krajských soutěží. V krajském přeboru si jeden připsal Matěj Vágner z Ledče nad Sázavou.

Líhní dobrých střelců je na jaře Vladislav. O víkendu tamní tým vyprášil kožich béčku Staré Říše šesti góly. Tři údery zasadil Petr Petz.

Novým lídrem přeboru je Chotěboř. Ta ve Stáji proti Sapeli rychle vedla 2:0 a poté důslednou defenzivní hrou dovedla duel k zaslouženému vítězství. Obranu spolehlivě dirigoval z brankové čáry Tomáš Dobrovolný. I jeho zásluhou je chotěbořský tým nejméně inkasujícím celkem soutěže.

Střeleckou formu doma předvedla Luka nad Jihlavou. Střelnici otevřel dvěma góly Dimitar Mitev, jeho druhý zásah byl i gólem vítězným.

Světlá nad Sázavou touží po letech po návratu do přeboru. Její šance drží vysoko nestárnoucí kanonýr Miroslav Křikava. Naposledy v předposlední minutě zaznamenal vítěznou branku do sítě Přibyslavi. Pro pětačtyřicetiletou stálici to byl jedenadvacátý gól sezóny v 1. A třídě, za béčko o soutěž níž přidal dalších osm tref.

