LEŠTINA – KOSTELEC 2:0

Domácí sice vyhráli, ale na hřišti vůbec nezazářili. „Byl to z naší strany strašný výkon. Ještě jsem to nevstřebal,“ řekl těsně po utkání domácí kouč David Hospodka. „Myslím, že si Kostelec zasloužil vyhrát,“ dodal.

Kostelec byl sice dobrý na míči, ale nedokázal se dostat úplně do brány. Navíc nastřelil dvě břevna. Leština nedokázala podržet balon, a také bylo na jejím výkonu znát ztráta Štrose a Piskač. První jmenovaný má stopku kvůli červené kartě, Piskač má problémy s kolenem.

Leština šla do vedení z ojedinělé akce po rohovém kopu soupeře, kdy se míče zmocnil Čuřík a přes celé hřiště si to namířil k brance a otevřel skóre. Druhá branka přišla na konci druh půle. Bránik přidržel balon, nahrál nabíhajícímu Čuříkovi, a ten poslal balon do šibenice. „To ale bylo z naší strany všechno. Ale tři body jsou tři body. Za týden se nikdo nezeptá, jak jste hráli,“ řekl Hospodka.

Góly: 22. a 87. Čuřík. Rozhodčí: Šrámek. ŽK: 1:1. Diváci: 110. Poločas: 1:0. Leština: Březina – Proněk, Kožnar, Jelínek (28. Krajíček), Forejt, prchal, Čuřík, Mišovic, Bránik (89. Aubrecht), Bárta (86. Švanda), Burjetka.

SVĚTLÁ N. S. – H. BROD B 2:1

K vidění bylo divoké utkání. Prvních pětadvacet minut byli jasně lepší hosté, kteří se dostali hned v 9. minutě do vedení. Byl to takový polovlastní gól, protože domácí hráč tečoval balon do tyčky, od ní se odrazil k Nedvědovi a ten ho uklidil do sítě. Domácím se ještě do poločasu podařilo po ojedinělé akci srovnat. Po levé straně Dibelka zatáhl balon do vápna a našel Rezka a ten mířil přesně. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, a postupně byli lepší domácí, a to i díky vyloučení Plevy. Jenže pak už byla hra hodně rozkouskovaná. Spíš se víc nehrálo, než hrálo. Z toho všeho ale vyčnívá nádherný gól Pohnětala. Ten napřáhl z pětadvaceti metrů a trefil šibenici.

Góly: 33. Rezek, 66. Pohnětal – 9. Nedvěd. Rozhodčí: Invald. ŽK: 5:4. ČK: 1:2 (83. Krajanský – 57. Pleva, 90. Halák). Diváci: 150. Poločas: 1:1. Světlá n. S.: Novotný – Rezek (75. Sladkovský), Muzikář (20. Dibelka), Krajanský, Burda, Křikava, Pohnětal, Pešek (90. Filippi), Sobek (85. Kozlík), Čermák, Mbemba. H. Brod B: Zelenka – Hloušek, Molák (69. Halák), L. Peřina, Nedvěd (79. Látera), Franc (83. Pazderka), Bartok (46. Karlík), Pleva, D. Henek, Pártl, Polcar.

ŠTOKY – MÍROVKA 5:2

Mírovka přijela s defenzivní taktikou, a z počátku se jí dařila. Pak ale přišel rychlý přechod do útoku od domáích, Jindřich Dáňa byl u míče o kousek dřív než brankář a poslal svůj tým do vedení. V tu chvíli se Mírovka chtěla dostat do hry. Otevřel se jí prostor, jenže přišel trestný kop, který proměnil Kubát na 2:0. Pak už se hra otvírala, přišly dva rychlé góly Bošackého, a bylo rozhodnuto. „V poločase přišlo prostřídání, přišli jsme tam my, starší generace“ smál se hrající trenér David Kunc. Zápas se dohrával v poklidném tempu.

Góly: 20. J. Dáňa, 34. Kubát, 53. a 59. Bošacký, 76. Žila (PK) – 80. a 85. (PK) Velfl. Rozhodčí: Holub. ŽK: 0:1. Diváci: 200. Poločas: 2:0. Štoky: Uhlíř – Miksa, Starý, J. Dáňa, Kubát, Havel (46. Lóži), Šprla, Bošacký (70. Kunc), Buben (69. A. Dáňa), Žila, Prokš. Mírovka: Pešák – Rásl, Martínek, Netopilík, Němec, Bláha, Semrád, Mach (82. Provazník), Lacina, Velfl (86. Jaroš), Mejstřík.